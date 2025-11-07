Dalmatinka ostala bez nešto više od 13 tisuća eura, evo kada je otkrila da je u zabludi

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare kojom je oštećena 74-godišnja hrvatska državljanka.

Naime, oštećena je u periodu od srpnja do listopada 2025.godine, s ciljem ulaganja u kriptovalute, na različitim internetskim stranicama koje se bave ulaganjem u kriptovalute ostavila svoje podatke, te ju je kontaktiralo više nepoznatih osoba, koje su se predstavile kao predstavnici platformi za ulaganje, nakon čega je oštećena, ne sumnjajući u istinitost navedenih navoda, tim osobama uplatila novčani iznos od 13.050 eura.

Nakon što je dobila uputu da uplati dodatnih 6.000 eura kako bi ostvarila prihode od ulaganja, shvatila je da je prevarena i događaj prijavila policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.

"Podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama.

Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.

Stoga pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192!

Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj", upozorava policija.