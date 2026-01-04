DALMATINCI NAVALILI Kupres i Jahorina puni Hrvata: "Uvjeti su fenomenalni, stvarno smo oduševljeni"

Brojni ljubitelji zimskih radosti prve novogodišnje dane provode na europskim skijalištima, a već tradicionalno za Dalmatince i one iz drugih krajeva Hrvatske omiljena skijaška odredišta su u susjednoj Bosni i Hercegovini, osobito na Kupresu i Jahorini.

Snijeg na Kupresu stigao je u pravo vrijeme, a za njim za samo dva sata vožnje od mora pohrlili su ljubitelji zimske čarolije od Dubrovnika, Šibenika pa sve do Zagreba, piše HRT.

- Odlično, iskreno, došli smo za Novu godinu i stvarno smo oduševljeni, naglašava Kjara Jakelić iz Šibenika.

- Zadnjih desetak godina dolazimo neovisno o uvjetima. Bitno je da smo tu, govori Ivan Kapitanović iz Solina.

Meni je Kupres kao i moje Livno, jedan od najdražih gradova. Mjesto, priroda... Ovdje se čovjek jednostavno odmori, ističe Ivan Pavić iz Livna.

Sve je spremno za nezaboravne snježne radosti na Kupresu. Skijaške staze su krcate, a dugačak je red za liftove. Ubrajajući dnevne ski-karte i najam opreme uz neki topli objed 70-ak eura po osobi na dan na kupreškim skijalištima posve je dovoljno. Za djecu su niže cijene ski karte i najma opreme.

Ovogodišnja bi skijaška sezona po posjećenosti mogla nadmašiti prošlogodišnju, kažu kupreški hotelijeri!

- Mi bilježimo veći interes iz godine u godinu što se tiče skijanja, isto tako što se tiče popunjenosti hotela i naših objekata u centru, tako da je to jedan pozitivan trend i idemo naprijed, a isto tako centar ide sa daljnjim razvijanjem i ulaganjem, naglasio je Ivan Bagarić, direktor centra Adria ski Kupres.

Mnogi su Hrvati za doček Nove godine izabrali olimpijsku Jahorinu.

- Uvjeti na stazi su fenomenalni, snijega ima, uspjeli smo napraviti s topovima sve što se od nas očekivalo, imali smo dobre temperature, počeli smo širiti skijalište. Mislim da smo danas na 45 kilometara otvorenih staza, istaknuo je Igor Žiljak, direktor Olimpijskog centra Jahorina.

S najavljenim dolaskom novih snježnih padavina, na Jahorini će biti otvoreno 52 kilometra skijaških staza. Uz brojne glazbene sadržaje atrakcija će biti i noćno skijanje, piše HRT.

- Ono s čime se moramo pohvaliti je to da su nam prvi gosti bili iz Hrvatske i da su najluđu noć dočekali ovdje na vrhu Jahorine, naglasila je Sonja Danojlić, direktorica Ureda za odnose s javnošću Olimpijskog centra Jahorina.

Skijališta u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona u Italiji, Austriji, Švicarskoj sve su popularnija i privlačnija za hrvatske ljubitelje skijanja. Popit kavu uz more pa na skijanje, kažu, tko to može platit.