DALMATINCI NA BICIKLIMA NASTAVLJAJU SVOJ PUTU ZA VUKOVAR: "Stajemo na svako spomen obilježje zapaliti svijeću i poklonili se"

Žare Jukić 2020. godine prvi put se odlučio odati počast Vukovaru tako da je iz svojih Čavoglava biciklom krenuo prema Gradu Heroju. Tri godine nakon toga priključuju mu se brat Slaven Jukić i prijatelj Ivan Vrdoljak.

Logističku potporu i pratnju s autom pružat će im Žarin punac Božo Šaran koji je svoje vozilo napunio opremom, rezervnim dijelovima, alatom, kabanicama, presvlakom, okrjepom...

Na put su krenuli u nedjelju u 9 sati prije mise ispred crkve Hrvatskih mučenika u Čavoglavama. Prvi dan su prešli 120 kilometara do Udbine, drugi dan stigli do Vonića, a sinoć su nam se javili iz Kutine.

"Vojnić-Kutina odrađeni. Prešli smo još 115 kilometara i stali na svako spomen obilježje zapaliti svijeću i poklonili se. Nastavljamo prema Požegi", s ponosom su nam rekli sudionici.

Pred njima su još Požega i Vinkovci, a 17. studenoga stižu u Vukavar.

Uoči polaska za Vukovar Žare nam je rekao:

"Najveći mi je uspjeh što imamo troje bliskih ljudi uz sebe. Prvi put sam išao sam, sada ovako, a možda idućih godina bude još netko. Zna se što je Vukovar značio tada i što znači dan danas", kaže Žare.

Slaven Jukić, koji prvi put kreće biciklom prema Vukovaru kaže da ga bozima osjećaj ponosa.

"Brat i ja smo trebali ići zajedno prije nekoliko godina, no mene je spriječila korona. Ove godine smo se uspjeli dogovoriti, ako Bog da da uspješno dođemo do cilja. To je najmanje što možemo napraviti za Grad Heroj", poručuje Slaven.

Ivan Vrdoljak iz Neorića ne dvoji u uspjeh:

"Kondicija je dobra, neće nas spriječiti ni vremenske neprilike. Opremljeni smo adekvatno, spremni smo i ponosni, a bit ćemo još ponosniji kada stignemo u Vukovar", kazao nam je Ivan.

Mi Žari, Slavenu i Ivanu želimo sreću na putu i da uspješno stignu u Vukovar u planirano vrijeme.