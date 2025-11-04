Dalmatinac nožem napao konobara zbog računa. Završio u pritvoru

Zadranin (32) završio je u pritvoru nakon što je u jednom ugostiteljskom objektu na Brodarici zbog svađe oko računa nožem pokušao napasti 25-godišnjeg zaposlenika. Mladić, inače državljanin Nepala, uspio je izbjeći napad i nije ozlijeđen, priopćila je PU zadarska.

Incident se dogodio u četvrtak, 31. listopada, oko 22:50 sati. Prema navodima policije, 32-godišnjak se prvo verbalno sukobio sa zaposlenikom oko plaćanja računa, a potom je zamahnuo nožem prema njemu. Srećom, 25-godišnjak se uspio izmaknuti te je prošao bez ozljeda, dok se napadač udaljio s mjesta događaja.

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca pronašli i uhitili već 1. studenoga. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 32-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i prijetnje predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.