Dalmatinac htio zaraditi na kriptovalutama, ostao bez ušteđevine

Policijska postaja Vodice zaprimila je prijavu 62-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je postao žrtvom računalne prijevare nakon što je putem interneta pokušao ulagati u kriptovalute.

Prema policijskom izvješću, oštećeni je 3. listopada pronašao oglas o navodnom ulaganju u kriptovalute te je samoinicijativno stupio u kontakt s osobama koje su se predstavile kao „stručnjaci za investiranje“.

Slijedeći njihove upute, otvorio je korisnički račun i u više navrata uplatio ukupno 5.891 euro. Međutim, prevaranti su ga potom uvjerili da će mu prihod od ulaganja biti isplaćen tek nakon što uplati „porez“.

Vjerujući njihovim lažnim tvrdnjama, oštećeni je putem internet bankarstva unosio kodove koje su mu slali prevaranti, nakon čega mu je u tri navrata s računa skinuto čak 48.000 eura.

Policija navodi da će protiv nepoznatih počinitelja biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok se izvidi nastavljaju radi njihova otkrivanja.

U priopćenju policija još jednom upozorava građane da budu iznimno oprezni s ponudama o „sigurnom“ ulaganju putem interneta.

„Investiranje u kriptovalute i dionice vrlo je rizično, a svaki dogovor treba obavljati isključivo s provjerenim financijskim institucijama, osobno i u poslovnim uredima“, poručuju iz policije.

Posebno se pozivaju građani starije dobi da ne odaju osobne podatke, fotografije osobnih isprava ni podatke o bankovnim karticama putem interneta, te da svaku sumnjivu ponudu odmah prijave policiji na broj 192.