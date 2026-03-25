“Dalmacija u mom stihu”: Glazbenici i publika odali počast legendarnom autoru

U restoranu “Zrno Soli” večeras je, u sklopu Dana Porina u Splitu, održana večer pod nazivom “Dalmacija u mom stihu”.

Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP tom je prigodom posthumno dodijelilo nagradu za životno djelo Krsti Jurasu, velikom autoru stihova koji su postali simboli Dalmacije.

Nagradu je preuzeo njegov sin Ivan Juras, koji je zahvalio u ime obitelji i podsjetio na jednu od očevih neostvarenih želja.

“Hvala vam na ovoj nagradi. Spomenuo bih nešto što je bila želja mog oca. Još 2000. godine zajedno s pokojnim Zdenkom Runjićem napisao je operu ‘Grgur’. Snimljeni su i glazbeni brojevi koje su izveli velikani koji više nisu među nama, poput Olivera Dragojevića i Dina Dvornika. Volio bih da se to jednog dana dovrši i postavi”, rekao je.

Večer je bila posvećena dalmatinskoj pjesmi, a nastupio je bend Trans Akustik, koji je izveo niz poznatih pjesama. Poseban ugođaj dodatno je naglasila lokacija s pogledom na Split.

Uzvanike je pozdravio glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Antun Tomislav Šaban, a među prisutnima su bila i brojna poznata imena iz javnog i glazbenog života, među kojima Nenad Vilović, Helena Papić, Feđa Klarić i Dado Pastuović.

Publika je uživala i u razgovoru koji je vodio Milan Majerović Stilinović s autorima Ivanom Jagnjićem, Perom Kozomarom i Tomislavom Mrduljašom. Govorilo se o odrastanju uz glazbu, prvim pjesmama poslanima na Porin, ali i o Dalmaciji kao trajnoj inspiraciji za stvaranje.