Dalmacija kup oduševio Sinj: ''Razmišljamo o organizaciji prvenstva u boksu za Splitsko-dalmatinsku  županiju''

Sinj je ovoga vikenda bio domaćin boksačkom turniru ''Dalmacija kup – Sinjska bitka'', koji se održavao u školskoj sportskoj dvorani. Održano je sedam borbi u pretprogramu i 11 borbi u glavnom programu, a u dvorani se tražilo mjesto više. Organizator ove boksačke manifestacije je Boksački savez Splitsko-dalmatinske županije sa partnerima Boksačkim klubom Vuk i udrugom Initium.

Predsjednik Boksačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije, Boris Vujević krije krio oduševljenje organizacijom i posječenošću manifestacije.

"Dalmacija kup održava se već treću godinu, svake godine smo u drugom gradu i ove godine domaćin nam je grad Sinj. Jako puno navijača je došlo bodriti naše boksače i boksačke klubove, a organizacija samog natjecanja je na zavidnom nivou", kazao je Vujević te se osvrnuo i na kvalitetu boksa u županiji.

"Ovaj turnir predstavlja pravo ogledalo kvalitete boksa u našoj županiji. Iznimno smo ponosni što možemo pružiti platformu za naše najbolje borce i ponuditi publici događaj na visokoj razini. Ovo su bile borbe za pamćenje, podržane izvanrednom produkcijom, a zadnja borba Nikice Radonića ( BK Split) i Nikole Nemeša ( Zagreb Team) izvukla je ovacije publike te pokazala koliko njegujemo kvalitetan boks", zaključio je Vujević.

''Dalmacija kup – Sinjska bitka'' svojom nazočnošću podržao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj koji je kazao kako Grad Sinj podržava ovakve manifestacije te u ringu podijelio zahvalnice zaslužnim pojedincima koji podržavaju boks.

"Grad Sinj je grad sporta i borilački sport je bio jako značajan na području Sinja te mi je jako drago što se udarački sport vraća u Sinj. Imamo poznate olimpijce koji korijene vuku iz Sinjskog kraja tako da je ovo jako značajna manifestacija. Veliki je interes za boks u Sinju pa u neko dogledno vrijeme razmišljamo o otvaranju boksačkog kluba, jer dečki i cure iz našeg kraja imaju veliki potencijal", naglasio je Bulj ovom prilikom.

Manifestaciju je podržao i pročelnik Upravnog odbora za kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac koji je i sponzor samog događaja te je naglasio kako se sponzorstvo ovakvog događaja uklapa u strategiju jačanja borilačkih sportova.

"Nastavit ćemo izdvajati značajna sredstva za ovakve manifestacije, ali biti i podrška u radu borilačkih klubova sve kako bi naši sportaši imali adekvatne uvjete za rad, a same ove godine županija Splitsko-dalmatinska najviše je povećala iznose za sport od svih hrvatskih županija", kazao je Primorac.

Suorganizator manifestacije je boksački klub Vuk iz Otoka čiji je vlasnik Stjepan Vugdelija, cijenjen i poznat u boksačkim klubovima.

"Boksački klub sam otvorio prije nekoliko godina te sam mu dao ime Vuk, zbog mog nadimka koji sam nosio kroz cijelu boksačku karijeru. U klubu imamo dečke i cure, cura malo više, ali vjerujemo kako će nam se više cura pridružiti. Organizacija ovog turnira je na zavidnom nivou, a u nekoj bliskoj budućnosti imamo ideju da u Sinju organiziramo i državno natjecanje. Boks je u uzlaznoj putanji u Hrvatskoj te mislim kako smo na dobrom putu da u neko dogledno vrijeme dobijemo olimpijskog pobjednika", zaključio je Vugdelija.

Kad smo kod olimpijskih pobjednika svojom nazočnošću u vidu trenera uveličao je Vedran Đipalo te s nama podijelio utiske s natjecanja.

"Organizacija je jako dobra te imamo puno mladih boksača koji su iz dana u dan sve bolji, a s njima ima nade za dalmatinski boks. U drugu ruku, veseli me posjećenost jer je dvorana ispunjena do zadnjeg mjesta. Danas je boks puno drugačiji, puno energetski zahtjevniji i potrebno vam je puno snage za iznijeti jednu borbu. Boks je prije bio brži, runda je trajala po dvije minute, a danas do izražaja dolaze motoričke vještine, kao snaga i brzina. Izdržljivost je jako bitna, pa netko tko je tehnički slabiji ako je fizički spreman može puno toga nadoknaditi. Treniranje danas je puno bolje u svim segmentima, možda čak i neusporedivo bolje. Primjenom umjetne inteligencije koja se polako uvlači u svaki sport pa tako i u boks, vjerujem kako će pripomoći pri treniranju boksača", pojasnio je Đipalo.