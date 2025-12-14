Dalija Orešković pozvala Sabor da joj skine imunitet: "Omogućili bismo da stvari izvedemo na čistac"

Zastupnica Dalija Orešković uputila je otvoreno pismo svim saborskim zastupnicima 11. saziva Hrvatskog sabora u kojem ih poziva da podrže zahtjev Dobroslava Parage za skidanje njezina saborskog imuniteta, kako bi se mogao pokrenuti kazneni postupak zbog navodne klevete. Orešković ističe da se ne radi o privatnom sporu, već o pitanju šireg društvenog i političkog značenja, posebno u kontekstu rasprava o ustaškom pokliču „Za dom spremni“ i ulozi HOS-a u Domovinskom ratu.

Njeno pismo prenosimo u cijelosti:

"Otvoreno pismo saborskim zastupnicima"

"Ovim putem upućujem javni apel svim saborskim zastupnicima 11. saziva Hrvatskog sabora da uvaže zahtjev Dobroslava Parage za skidanjem mog saborskog imuniteta u svrhu pokretanja kaznenog postupka zbog navodne klevete.

Unatoč tome što su se u dosadašnjoj praksi Mandatno - imunitetnog povjerenstva odbijali ovakvi zahtjevi, smatram da se u ovom slučaju radi o pitanjima koja imaju puno šire društveno i političko značenje od pukog odnosa između dvije osobe u nekom sporu. Pitanja koja se postavljaju o značenju pokliča za dom spremni i djelovanju HOS-a u Domovinskom ratu postala su prvorazredna tema kojom se metodom obmanjivanja naša povijest nastoji prikazati drugačijom od onoga kakva je bila, što može uzrokovati dugoročne štetne posljedice na državu i društvo u cjelini.

Ova godina, meni je bila puna presedana. Zbog kritika načina na koji je ustaški poklič uskrsnuo u javnom i političkom životu, doživjela sam da jedan svećenik na svečanoj misi pred 50 000 ljudi izričito spomene moje ime i prezime, uz poruku "neka pate i neka u patnji umru". Ne znam je li se takva poruka upućivala ratnim zločincima i počiniteljima drugih zvjerstva. Presedan je i prosvjed koji se organizirao pred mojim domom jedne oporbene političarke, uz iste zastave i insignije koje osporavam i vežem us simboliku Nezavisne države Hrvatske.

Stoga vas uvaženi zastupnici i zastupnice 11. saziva Hrvatskog sabora javno molim da prilikom glasanja o skidanju saborskog imuniteta napravite još jedan presedan, pozivam vas da napravite presedan ovdje gdje je on uistinu bitan.

Posebno apeliram na moje kolegice i kolege iz opozicije.

Postaje očito da se HDZ služi djelovanjem Dražena Keleminca, Dobroslava Parage i njima sličnih za ostvarivanje vlastitih političkih interesa. Koncertna turneja pokliča za dom spremni, HDZ-ov je Trojanski konj uoči sljedećih parlamentarnih izbora.

Skidanjem mog saborskog imuniteta omogućili bismo da stvari izvedemo na čistac, sada u ovom vremenu kada je to potrebno našoj državi i društvu, a ne samo Dobroslavu Paragi i svima koji se skrivaju i vrebaju neku svoju priliku da povijest ispišu u svom ideološkom predzaku. Ovu temu jednom za svagda moramo pospremiti gdje joj je mjesto.

Kakav god bio ishod sudskih postupaka, zbog šireg društvenog i političkog značenja, on ne smije čekati na prestanak mog mandata.

Glasanjem za skidanjem mog saborskog imuniteta poslali bismo zajedničku poruku da se ne bojimo crnila koje uzima sve više maha.

Drage kolegice i kolege iz opozicije, glasanjem za skidanjem mog saborskog imuniteta poslali bismo moćnu poruku da u ovoj borbi za pristojnu Hrvatsku nisam sama. Neka to bude naša zajednička poruka svim građanima kojima je takva borba potrebna!", poručila je Orešković.