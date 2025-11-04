Dalija Orešković: "Plenković mora otići"

Skupina od pedesetak mladića (neki kažu da ih je bilo i više) prekinula je jučer program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Doznali smo da raste broj identificiranih sudionika, a jedna osoba je, kako je potvrdio premijer Andrej Plenković, uhićena.

Dalija Orešković zatražila je njegovu ostavku, a njenu objavu prenosimo u cijelosti."Andrej Plenković mora otići jer se njegova većina sastoji od onih koji propagiraju ustašku ideologiju. Organizatori Okruglog stola o Jasenovcu ušli su u Hrvatski sabor kao dio Domovinskog pokreta. Između njih nema razlike, posvađali su se oko fotelja i podjele plijena, a ne oko ideologije.

Negiranje ustavnosti nije tek jedan incident u Splitu, već bit političkog djelovanja onih koji sjede do premijera i drže njegovu tanku i klimavu saborsku većinu. "Nema dalje" znači da oporba treba tražiti prijevremene izbore, koliko god će se režim tome opirati.

"Nema dalje" znači da nije dovoljno pozivati Andreja Plenkovića i Davora Božinovića da zaštite pravni poredak Republike Hrvatske nakon što su upravo oni, kao i drugi HDZ-ovi ministri, stali uz pozdrav "za dom spremni".

"Nema dalje" je poziv svim poštenim hrvatskim građanima da svojim reakcijama i glasom stanu u obranu naše države, u obranu od fašizma, od ustaštva i mržnje. Andrej Plenković i HDZ su Hrvatsku isporučili povijesnom revizionizmu i revitalizaciji tog zla radi svog interesa, radi opstanka svoje koruptivne vlasti.

Kao takvi ne mogu sada biti "spasitelji", već oni koje na što skorijim izborima pošteni građani moraju kazniti. "Nema dalje" je poziv Andreju Plenkoviću, Davoru Božinoviću i ostalima da podnesu ostavke", poručila je Orešković na Facebooku.

O incidentu u Splitu oglasila se i jučer. "A što smo očekivali? Kada je na zagrebačkom Hipodromu pola milijuna ljudi uzviknulo "za dom spremni", vlast je rekla da je to bilo spektakularno, hvaleći se kako nije bilo niti jednog incidenta. Potom se brže-bolje krenulo u organizaciju što više takvih koncerata.