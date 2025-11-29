Dalija Orešković o prosvjedu pred svojim stanom: U državi uništenoj korupcijom oni prosvjeduju protiv mene

Neparlamentarna Autohtona hrvatska stranka prava u Zagrebu je održala prosvjed pred zgradom u kojoj živi saborska zastupnica Dalija Orešković. Ispred zgrade je i Dalija Orešković njima uputila poruku.

Uz puštanje domoljubnih pjesama predstavnici AHSP-a kritizirali su Orešković zbog njezinog političkog djelovanja i poručili joj da treba naučiti kako se brani svoj dom i domovina. Dalija Orešković pozvala ih je da počnu prosvjedovati zbog socijalne nepravde i lošeg životnog standarda u zemlji. Prosvjed je održan uz policijsko osiguranje, piše HRT.

- Vjerujem da će ministar policije Davor Božinović reći da je sva sreća da je ovaj prosvjed protekao mirno. Mislim, karikirano to kažem. Sama činjenica da su u državi u kojoj je u proteklih 35 godina bilo toliko puno korupcije, koja je izorana korupcijom, koja je uništena korupcijom - netko došao na ideju da prosvjeduje ispred stana od 50 kvadrata u kojem živi jedna žena - dovoljno govori o tome da tim ljudima "kockice" u glavi nisu dobro posložene, izjavila je Orešković.