Dalija Orešković o prosvjedu ispred stana: "Hvala policiji"

Zastupnica Dalija Orešković uputila je javnu zahvalu djelatnicima temeljne i specijalne policije, istaknuvši kako je njihova prisutnost proteklih dana pružila prijeko potreban osjećaj sigurnosti njoj osobno, ali i njezinoj obitelji, prijateljima, susjedima te svim građanima koji se subotom prijepodne zateknu u blizini zgrade u kojoj živi.

„Od srca zahvaljujem svim djelatnicima temeljne i specijalne policije. Njihova prisutnost dala je toliko potreban osjećaj sigurnosti mojoj obitelji, prijateljima, susjedima i svim ostalim građanima koji subotom prijepodne svojim poslom dolaze u blizinu ove zgrade. Hvala svima u ime pristojne, građanske Hrvatske“, poručila je Orešković.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -