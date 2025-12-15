Dalija Orešković o Bačiću: "Što je sljedeće, bubrege će početi vaditi?"

Hrvatski sabor donio je većinom glasova nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'. Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su da će iste dati na ocjenu ustavnosti te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a.

Dalija Orešković komentirala je najavu zahtjeva o ustavnosti te potencijalnog referenduma nakon današnjeg glasanja o Zakonima:

"Najavljeni koraci su nužni, nije bilo drugog puta, nakon što je bilo jasno da HDZ ne želi usvojiti niti jedan od upućenih amandmana i primjedbi koje su preko oporbe stigle zapravo od struke. Struka je ta koja je inicirala sve što smo u Saboru izgovarali, ovo pokazuje do koje mjere HDZ gazi, ne samo znanje i struku, nego i osnovne demokratske institute, gazi ovlasti i nadležnosti lokalne samouprave."

"Današnje glasanje pokazalo je da jednostavno ne žele imati sluha za suštinu", nastavila je Orešković, "HDZ zna za koga je osmislio ovaj paket zakona, tko će biti profiteri, mi ćemo to vjerojatno tek s vremenom saznati. Ovo je test za Ustavni sud, ponovljeni test jer su na jednom već pali."

Ako se ponovi da i sada Ustavni sud ne donese ocjenu u zadanom roku, ističe Orešković, "imat ćemo crno na bijelo dokaz da su sve institucije u ovoj državi srušene do samih temelja. Nakon toga, ne ostaje nam ništa drugo nego obratiti se neposredno građanima i putem referenduma braniti ono zadnje što nam je, nakon HDZ-ove pljačke i harange ostalo, a to je zemlja."

"Voljela bih da Ustavni sud odigra svoju ulogu. Osim inicijativa koje će jedinice lokalne samouprave pokretati, to će biti i ova naša saborska, a ako dođe u konačnici do referenduma, zašto mislim da će biti uspješan: HDZ je očito krivo procijenio koliko su nekretnine bitne našim ljudima", zaključuje Orešković, piše N1.

"Mislim da je ono što je Bačić napravio, dakle, ušao je ljudima u srž, što je sljedeće, bubrege će početi vaditi, zjenice oka? Što je drugo preostalo? Naići će sigurno na veliki otpor, usuđujem se prognozirati i u krajevima koji su tradicionalno desne utvrde."

O HDZ-u danas

"Ovo nije običan HDZ, ovo nije ni onaj Tuđmanov HDZ iz vremena pretvorbe i privatizacije, kriminalan HDZ, ovo nije čak ni Sanaderov HDZ, pravomoćno osuđeni, ovo je jedan puno monstruozniji, maligniji, destruktivniji HDZ, HDZ kakvog do sada nismo vidjeli, ovaj HDZ jednostavno ruši i gazi sve pred sobom, u ovom trećem mandatu očito misle da im nitko i ništa više ne može biti na putu. Tu nije samo stvar u tome da ne poštuju institucije, da su ih oslabili, ovo nije samo stvar toga da silom većine izglasavaju što god im padne na pamet. Ovaj HDZ se upustio u jednu vrlo opasnu rabotu, mračnu, crnu odvratnu rabotu - a to je da gazi temeljne vrijednosti, temeljni identitet, naš genom, naš osnovni vrijednosti moralni civilizacijski sud ili sustav na kojem smo gradili državu."

O osobnom apelu za skidanjem zastupničkog imuniteta

Orešković je komentirala i apel koji je uputila zastupnicima, a koji je danas odgođen jer Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) nije imalo kvorum. Radi se, naime o zahtjevu Dobroslava Parage da joj se skine imunitet, na što je i sama apelirala da se učini:

"U pozadini ove priče krije se nešto drugo, ponovno ću uputiti apel, danas nismo imali kvorum, nakon mog javnog apela da se ovog puta razmisli da napravimo jedan presedan, HDZ-ovci se nisu pojavili u dovoljnom broju u povjerenstvu da bi donijeli odluku. Sigurna sam da bi oni glasali na način da meni imunitet ostane. HDZ-ovci su se trebali potruditi. A tko nije došao? Nije bilo Ante Deura. Ante Deur je jedan od onih s kojim se osobno najčešće svađam, odnosno koji u Saboru o meni iznosi najodvratnije stvari, sad je imao priliku pokazati što zapravo misli i što želi, odnosno što HDZ želi ili ne želi."

"Ono što sam ja svojim apelom htjela postići, htjela sam oporbu pozvati da mi se pridruži obrani temeljnih ustavnih vrijednosti, ali na malo drugačiji način. Ne treba meni saborski imunitet da se suočim s Paragom. Netko se mora tome suprotstaviti, želim pozvati i oporbu i građane da se suprotstavimo HDZ-u", poručila je Orešković, dodavši kako smo došli u jednu situaciju gdje smo normalizirali ekstreme, a iza svega stoji HDZ po njenom mišljenju, pa i iza tužba Parage.