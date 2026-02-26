Dalija Orešković: "Crtaju mi metu na čelo, mojim roditeljima su zaboli crni kuhinjski nož u teglu cvijeća"

Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća Novog dana N1 TV-a kod Nine Kljenak s kojom je razgovarala o svom govoru za saborskom govornicom u kojem je prozvala HDZ, ali i ostalim aktualnostima.

"Kada bi se takvima poklopile životne i druge okolnosti radi ostanka na vlasti, mene ne bi začudilo da su protiv svog naroda u stanju raditi i gore stvari od ovoga što gledamo danas, pa i gore zločine kojih smo se nagledali u povijesti", dio je govora Dalije Orešković.

"Kuda sve to vodi?"

Zastupnica je pojasnila što je željela reći u svom govoru: "Došli smo do točke u kojoj vladajuća većina za ustašluk kaže da je nestašluk. Jučer je HDZ zajedno s DP-om upregnuo svu svoju artiljeriju kako bi krenuo s izluđivanjem nacije nametanjem konstrukcija i nepostojećih lažnih teza da sam pozvala na nečiju likvidaciju. Moj govor se snažnije osuđuje od izostale reakcije na pjevanje i veličanje Ante Pavelića. To što je radio Dabro nije izoliran slučaj. Nije bilo osude i na održavanje okruglog stola o Jasenovcu. Uporno se ponavlja teze da je ZDS nešto što je domoljubno i glavni slogan pod kojim se Hrvatska branila u Domovinskom ratu. Normaliziralo se nešto, za što je i sam HDZ početkom 90-ih imao stavove kakve ja danas zastupam. Legitimno je postaviti pitanje kuda sve to vodi."

"HDZ-ovci su podivljali"

"Danas fašizam nema lice kao što je imao u Drugom svjetskom ratu. Nitko ne može zamisliti da bi se danas ljudi skupljali u stočne vagone i deportirali u koncentracijske logore gdje će biti spaljeni. Idemo malo pogledati što HDZ radi. HDZ je istom retorikom prema meni tvrdio da sam ja ta koja mrzi jer sam iznervirala premijera na aktualnom prijepodnevu. HDZ-ovci su podivljali kao što divljaju i sada."

"Crtanje mete na čelo"

"Meni često govore da sam u vrijeme Domovinskog rata zastupala agresorsku četničku stranu, što je to nego crtanje mete na čelo. Mojim roditeljima je netko zabio nož u teglu cvijeća na ulazu u njihov stan. Prijavili smo to policiji, istražuju, naravno da nije nitko od stanara. Netko si je dao truda, ušao u zgradu pod izlikom da ostavlja letke ili poštu, popeo se na šesti kat da bi starcima koji su bolesni, imaju 83 i 86 godina te ima ostavio poruku - crni kuhinjski nož zapiknut u teglu cvijeća. Netko je na društvenim mrežama objavio video u kojem Skejo, s onim brčićima koji namjerno ili slučajno liče na Hitlera, koji je ponosan što je član 9. bojne Rafaela Bobana, koji je ustaša. On reže tortu s hrvatskim grbom s prvim bijelim poljem i netko je napisao naslov - evo gdje je završio kuhinjski nož koji je zaboden u teglu cvijeća ispred stana Dalije Orešković. Što je to nego crtanje mete na čelo. Netko je htio meni poslati poruku da osim što cijela država zna gdje ja stanujem, znaju i ti koji mi prijete, a prijete mi kontinuirano, da znaju i gdje mi stanuju roditelji. Nekome je to zabavno i smiješno. To je taj ustašluk kojeg relativiziraju kao nestašluk", dodala je.

Bojite li da će se nešto dogoditi?

"Tko može garantirati da nekoga neće ponijeti alkohol ili retorika koju širi vladajuća većina. Reći nekome u Saboru da zastupa politike Slobodana Miloševića i četnika, što je to nego crtanje mete na čelo", odgovorila je.