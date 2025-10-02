Dalija Orešković: Crkva nema pravo nametati ideologiju svima

Zagrebačka nadbiskupija reagirala je na najavu Grada Zagreba da će u osnovne i srednje škole uvesti novi izborni predmet zdravstveni odgoj i obrazovanje. U priopćenju su naveli kako se time planiraju sadržaji i pristupi koji su za Katoličku crkvu neprihvatljivi.

O ovoj temi oglasila se na društvenim mrežama bivša saborska zastupnica Dalija Orešković.

"Hrvatska postaje sve manje sekularna"

Orešković je naglasila kako poštuje Crkvu i vjernike, ali smatra da vjerska institucija ne bi smjela određivati društvene standarde svima.

„Nažalost, Hrvatska postaje sve klerikalnija, a sve manje sekularna. Crkva se pritom uglavnom oglušuje na pitanja korupcije, posebno kada je riječ o vladajućem HDZ-u, dok istodobno oštro reagira na najavu zdravstvenog odgoja“, napisala je.

Prema dostupnim informacijama, sadržaj zdravstvenog odgoja tek se priprema, a trebao bi obuhvatiti teme zdravih životnih navika, prevencije nasilja, ovisnosti i spolnog zdravlja. Orešković tvrdi da Crkva, zajedno s HDZ-om i Domovinskim pokretom, pokušava osporiti pravo zagrebačke gradske vlasti da uvede ovakav izvannastavni program.

Sporna "rodna ideologija"

Kako navodi, Katoličkoj crkvi najviše smeta koncept rodne ideologije, koji se svodi na slobodu pojedinca da sam definira svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju.

„Crkva već ima svoje škole, fakultete i vjeronauk u državnim školama. No nema pravo osporavati prava i slobode drugih“, poručila je Orešković.

"Pokušaj da Crkva bude vlast"

Bivša saborska zastupnica uvjerena je da je riječ o težnji Crkve da zadrži politički utjecaj. Roditelje je pozvala da pažljivo prate što će se nuditi učenicima kao nova izvannastavna aktivnost.

„Ne smijemo dopustiti da naša djeca odrastaju u intelektualno i duhovno zatvorenijem okruženju od onog u kojem smo mi rasli“, zaključila je Orešković.