Dalija o "moliteljima": "Ovo nije molitva, nego politički pritisak"

Saborska zastupnica Dalija Orešković pozvala je građane da potpišu peticiju kojom se traži uklanjanje tzv. "klečavaca", skupina muškaraca koji se periodično okupljaju na javnim mjestima pod krinkom molitve. Orešković smatra da je potpisivanje peticije važno bez obzira na pitanja o njezinoj ustavnopravnoj utemeljenosti ili mogućnosti provedbe.

"Peticiju s kojom se traži uklanjanje 'klečavaca' treba potpisati, neovisno o propitivanju je li ona ustavnopravno utemeljena i hoće li i kako biti provedena", poručila je Orešković. Dodala je da je riječ o građanskom izjašnjavanju i protestu protiv političkog cilja koji se, kako kaže, pokušava prikazati kao vjerska praksa.

Orešković je posebno kritizirala izostanak jasnog stava Crkve. Drži da bi Crkva, svojim autoritetom, trebala otvoreno reći da ovakve “molitvene nakane” nisu u skladu s naukom vjere.

"Kad već šuti Crkva, umjesto da svojim autoritetom kaže da molitvene nakane nisu u skladu s naukom vjere, dužnost je države i njezinih institucija, ali i nas kao društva u cjelini da zajedno kažemo se ovdje uopće ne radi o molitvi", istaknula je.

Prema njezinim riječima, okupljanja nisu puka privatna pobožnost, nego javna poruka sa konkretnim društvenim posljedicama.

"Traži se podređivanje žena – i to ne samo u 'njihovim' obiteljima"

Zastupnica tvrdi da cilj okupljanja nije samo promicanje konzervativnog poimanja uloge žene u obitelji, nego pokušaj nametanja takvih odnosa čitavom društvu.

"Radi se o repetiranom javnom pritisku kojim se traži da žene postanu podređene", navela je, dodajući kako "klečavci" ne traže samo da njihove supruge budu "čedne i njima pokorene", nego da takav model odnosa zavlada i "u tuđim brakovima, kao i u društvu općenito".

"U suštini se ovdje radi o prisili, o fino zapakiranoj prijetnji", upozorila je Orešković.

Orešković je upozorila na širi kontekst rodno uvjetovanog nasilja, podsjećajući da je ove godine ubijeno 18 žena. Takvu statistiku vidi kao alarm koji društvo ne smije ignorirati.

“18 ubijenih žena samo ove godine, sigurno je primilo upozorenja što se od njih očekuje i u čemu su zgriješile, i to ne samo jednom. Ali nisu poslušale, same su si krive. Tako rezoniraju zlostavljači”, poručila je.

U istom tonu osvrnula se i na simboliku gaženja po ružama, koje su se pojavile u kontekstu ovih okupljanja.

“Iz čina gaženja po ružama vidimo da tako rezoniraju i klečavci”, rekla je.

"Više ne smijemo šutjeti"

Zaključno, Orešković je pozvala građane na aktivno suprotstavljanje porukama koje vidi kao prijetnju dostojanstvu žena i građanskim vrijednostima.

"Mi kao društvo više ne smijemo šutjeti. Izravno nas se tiče svaka od ovih ruža. Sve su to nečije kćeri, nečije majke, nečije sestre, nečiji životi koji nisu smjeli biti prerano ugašeni", naglasila je.

Građanski potpis, smatra, nije samo formalnost nego jasan stav o tome kakvo društvo Hrvatska želi biti.

"Svaki vaš potpis, jedan je glas više koji traži da postanemo pristojno građansko društvo, a ne imaginarij onih koji previše doslovno shvaćaju da je žena stvorena iz muškog rebra, pa ako mu nije podređena, mogu se slomiti njezina rebra", poručila je Orešković.