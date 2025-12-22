Dalija: "Hrvatska je danas HOS-ova država"

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je oštru javnu reakciju u kojoj upozorava na, kako navodi, otvoreno legitimiranje ustaštva pod okriljem aktualne vlasti. U svom istupu tvrdi da više nema dvojbe oko političkog smjera HDZ-a te povezuje toleriranje ustaških simbola s porastom prijetnji i širenjem straha u društvu.

Prijetnje pod crnim insignijama

Dalija Orešković navodi da je osobno zaprimila ozbiljne prijetnje, koje dovodi u vezu s atmosferom mržnje koja se, prema njezinim riječima, širi pod ustaškim simbolima. Najavila je da će jednu od tih prijetnji javno objaviti.

"Doću ti u kuću..., ubit te..., glavu ću ti skinut".

Prema njezinim riječima, takve prijetnje postale su učestale upravo zato što se ustaški pozdrav i simbolika više ne osuđuju, nego prešutno ili otvoreno toleriraju.

Umjesto jasne osude BBB-a zbog transparenta "Za dom spremni", Orešković ističe da su se premijer i predsjednik Hrvatskog sabora obrušili na gradsku vlast u Zagrebu, koja je zabranila ustaške pokliče na području svoje nadležnosti.

Prema njezinoj ocjeni, time je poslana jasna politička poruka. "Očito se HDZ više ne skriva iza dvostrukih konotacija te manifestira da je uzvikivanje ustaškog 'Za dom spremni' postalo sasvim legitimno u svim prilikama."

Strah kao političko sredstvo

Orešković smatra da se legitimizacijom ustaškog pozdrava istodobno legitimiraju i prijetnje onima koji se takvoj praksi protive. Cilj je, tvrdi, stvaranje straha i nametanje šutnje. "Njime se želi postići strah i opća šutnja. Da im se ne pruža otpor."

U tom kontekstu upozorava na, kako kaže, opasnu spregu korupcije i ustaštva koja je naišla na plodno tlo i odobravanje vrlo opasnog sloja društva.

Posebno se osvrnula na ulogu premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da je nakon ovakvih poteza politička granica prijeđena. "Nakon ovog, za Plenkovića nema natrag."

Usporedno navodi primjer Marka Skeje, čija se bojna zove po ustaši Rafaelu Bobanu, ističući da je u tom slučaju barem jasno "tko je i što je".

"HOS-ova država, HOS-ova pravila"

U završnici poruke Dalija Orešković iznosi najtežu ocjenu stanja u državi. "Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila."

Postavlja i izravno pitanje o političkom identitetu premijera, zaključujući da se ne može svrstati ni među antifašiste. "Naljutio bi se da ga nazovemo ustašom. A antifašist nije."