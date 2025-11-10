Dalić uoči završetka kvalifikacija: "Naš je zadatak osvojiti šest bodova i pripremiti se za Svjetsko prvenstvo"

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić održao je konferenciju za novinare uoči završnih ogleda Hrvatske u kvalifikacijskoj skupini za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Naš je zadatak da igramo dobro i ostvarimo dvije pobjede za kraj kvalifikacija. Znate da su s onog prvog popisa, nažalost, zbog ozljeda otpali Mateo Kovačić i Budimir, ozlijedio se Kotarski, a sada izgleda i Erlić.

Imamo tih manjih problema. Već prije smo pozvali Oršića i Musu, a sada ćemo pozvati još Pandura, kako bismo imali još jednog vratara. Znate da na pretpozivu imamo dvanaest igrača. Intenzivno razmišljamo o Jagušiću, ali sam ja u kontaktu s izbornikom mlade reprezentacije Olićem i mišljenja smo da je dobro da još ostane u kadru mlade reprezentacije.

Znamo da je A reprezentacija privilegij i glavni cilj, ali isto tako želimo pomoći našoj mladoj reprezentaciji, a on im je prijeko potreban.

Imamo i nekih problema – moramo se pripremiti za Svjetsko prvenstvo. Neki igrači ne igraju u klubovima i moraju se nametnuti. Tu prvenstveno mislim na Baturinu, Majera, Ivanovića, Matanovića, Luku Sučića… Na Livakovića je situacija malo drugačija, on je dao puno dobrih utakmica za Hrvatsku, ali i on se mora nametnuti u svom klubu. Oni su naša budućnost i moraju igrati kako bi bili u formi za Svjetsko prvenstvo."

Na pitanje o stanju Matea Kovačića, izbornik je rekao:

"Znate i sami koliko nam Mateo znači i kakav je igrač. Nadamo se da će se već u ožujku oporaviti od ozljede i biti s nama."

Na pitanje o mladom Luki Vuškoviću, Dalić je odgovorio:

"Znamo da je A reprezentacija glavni cilj. Luka je odličan igrač, znate da je i glavni igrač naše mlade reprezentacije. O svemu ćemo se dogovoriti izbornik mlade reprezentacije i ja, možda se i vrati te odigra za mladu reprezentaciju protiv Mađarske. Vušković je veliki potencijal, zaslužio je poziv u A reprezentaciju i sigurno će igrati u petak."

Na kraju je izbornik Zlatko Dalić pohvalio uspjehe koje trenutačno niže hrvatska U-17 reprezentacija pod vodstvom izbornika Marijana Budimira.