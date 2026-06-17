Dalić uoči susreta: "Nadam se da ćemo raditi ono što smo pripremili"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik izabranicima Hrvatske bit će Engleska, a susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu.
Izbornik Dalić prokomentirao je odluku o Mariju Pašaliću i Petru Musi u prvoj postavi: „Želimo da Musa bude agresivan, napada njihove stopere, a Mario Pašalić treba nam u ofenzivnom skoku, treba pomagati Modriću i Kovačiću u sredini. Napravili smo sve što smo mogli, nema nekih nepoznanica. Nadam se da ćemo raditi ono što smo pripremili, sigurno će nam trebati 16 igrača, intezitet će biti jak.“
Odgovorio je i kakvi su dojmovi uoči prve utakmice: „Moraš biti ponosan kada dođeš na ovo Svjetsko prvenstvo. Utakmica je važna, nije krucijalna i presudna, ali moramo dati sve od sebe.“
P. Sučić je otkrio kako diše svlačionica: „Jedva čekamo da krene utakmica, imali smo dosta vremena za pripremu, na nama je da izbornikove zamisli prevedemo u djelo.“
Otkrio je i ima li tremu: „Kao mali to sam sanjao, čekaš cijeli život tu priliku, a sad je prilika za dokazivanje.“