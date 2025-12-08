Dalić ugostio Thompsona u svom restoranu: "Velika nam je čast..."

Na oba koncerta Marka Perkovića Thompsona u Varaždinu prisutan je bio i izbornik Zlatko Dalić, koji je na svojem Instagram profilu podijelio izvedbu pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" s nedjeljnog nastupa. Uz objavu je kratko poručio: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!"
Uoči koncerta, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ugostio je pjevača Marka Perkovića Thompsona u svom varaždinskom restoranu The Family."Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala Vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti", objavljeno je na Instagram profilu restorana.
Podsjetimo, Thompson je jučer održao koncert u Areni Varaždin, prvi od dva nastupa u sklopu njegove aktualne turneje po Hrvatskoj.
