Dalić ugostio Thompsona u svom restoranu: "Velika nam je čast..."

Dalić je ugostio pjevača Marka Perkovića Thompsona u svom varaždinskom restoranu The Family
Na oba koncerta Marka Perkovića Thompsona u Varaždinu prisutan je bio i izbornik Zlatko Dalić, koji je na svojem Instagram profilu podijelio izvedbu pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" s nedjeljnog nastupa. Uz objavu je kratko poručio: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!"

Uoči koncerta, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ugostio je pjevača Marka Perkovića Thompsona u svom varaždinskom restoranu The Family."Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala Vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti", objavljeno je na Instagram profilu restorana.

Podsjetimo, Thompson je jučer održao koncert u Areni Varaždin, prvi od dva nastupa u sklopu njegove aktualne turneje po Hrvatskoj.

 

 
 
 
 
 
