Dalić u velikim problemima nakon Livajinog oproštaja

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za četiri dana čeka ključni dvoboj kvalifikacija za Euro 2024. godine s Turskom u Osijeku.

Izbornik Dalić u velikim je problemima nakon što iz dana u dan stižu loše vijesti o zdravstvenom stanju naših igrača, a osobito napadača.

Nakon Ivana Perišića, ubrzo je otpao Luka Ivanušec, zatim i Bruno Petković, Andrej Kramarić još nije 100 % siguran hoće li moći zaigrati protiv Turske, a danas još jedan šok – Marko Livaja odlazi u reprezentativnu mirovinu.

Prvotni popis za vrh napada izgledao je ovako: Petković, Musa, Livaja i Kramarić. Izbornik Dalić odlučio je aktivirati pretpoziv Nikoli Mori prije samo tri dana, iako je znao da je konkurencija u napadu oslabljena, javlja Gol.hr.

Summa summarum, ako nema Kramarića, ostajemo samo na Petru Musi za dvije najvažnije utakmice kvalifikacijskog ciklusa. Moguće da Pašalić uskoči na poziciju lažne devetke, ali svakako Dalić pred sobom ima veliku dilemu.

Računao je sigurno Dalić na Livajine usluge protiv Turske i Walesa, ali sada se otvara mjesto za Frigana ili Belju čiji pretpoziv Dalić još stigne aktivirati.

🛣️ The road to #EURO2024 continues in October, and these players will defend #Croatia colours against Turkey and Wales! 🥁🇭🇷#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/SAkqxsazoc

— HNS (@HNS_CFF) September 25, 2023