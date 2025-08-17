Dalić suspendirao Vatrenog jer izabrao sestrinu svadbu ispred reprezentacije?

Hrvatsku javnost u lipnju je iznenadila odluka o neigranju Luke Sučića za reprezentaciju Hrvatske.

Sjajni veznjak prema svemu je jedan od nositelja igre Vatrenih idućih 15-ak godina, no utakmicu protiv Češke u Osijeku nije igrao zbog sestrine svadbe.

Sučić je odlučio napustiti redove Vatrenih i otići na slavlje u Bosnu i Hercegovinu, no ta odluka mogla bi za zauvijek obilježiti. Naime, kako pišu Sportske novosti, Zlatko Dalić je suspendirao Sučića i neće ga zvati za akciju u rujnu.

Drugi odabrali Hrvatsku ispred svadbe

Igrač Real Sociedada mogao bi zaboraviti reprezentaciju dok je Zlatko Dalić na klupi, a to bi onda značilo i propuštanje Svjetskog prvenstva u Americi iduće godine. Bio bi to ogroman udarac za karijeru jednog od najvećih hrvatskih talenata kojemu predviđaju veliki transfer u budućnosti.

Identičnu situaciju imao je Martin Erlić kojemu se brat ženio, no on je odlučio ostati uz reprezentaciju.

Luka Sučić zamolio je navodno izbornika da mu dopusti odlazak u Uskoplje na sestrino vjenčanje. Zlatko Dalić mu je odgovorio kako mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro promisli što mu je važnije – kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo ili svadba. Sučić je zatim tražio mišljenje suigrača, a od Luke Modrića pa nadalje svi su mu rekli da ne bi trebao ići. Kapetan je pritom dodao da je i njegova sestra više puta morala odgoditi svoje vjenčanje zbog njegovih nogometnih obaveza.