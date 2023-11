Dalić smišlja popis za Euro: Četvorica Vatrenih otpadaju? Jedan bi bio iznenađenje

Nakon sedam godina na njenom kormilu, svjetskog srebra i bronce te drugog mjesta u Ligi nacija, Zlatko Dalić odškrinuo je vrata odlasku iz reprezentacije.

''Ono što sad je sigurno, to je da ću vodit hrvatsku u njemačkoj i da ćemo tamo napravit sve da budemo pravi, i da nekakav rezultat bude dostojan hrvatske reprezentacije, što će bit kasnije, vidjet ćemo, možda je vrijeme za neke nove s novom energijom, elanom'', rekao je Zlatko Dalić.

Kao što i sam kaže, puno je toga odbio samo da bi Hrvatsku poveo na sedmom Euru, njegovom drugom. Nakon listopadskih poraza, kaže, motiv je samo rastao.

''Sve skupa sam istrpio jako puno toga, nakon Walesa i turske ali sam postao još jači i ono što je meni jako važno da me igrači slijede, 7 godina će bit u njemačkoj, ponos, čast, veselje, sreća, hvala Bogu dragom na tome, na toj šansi."

Uz Dalića, u Njemačkoj će nas, vjerujemo, predvoditi kapetan Luka Modrić. Uz Vidu i, nadamo se, oporavljenog Perišića, koji će do tada imati punih 35, Luka će s 38 na leđima biti jedan od najstarijih sudionika europske smotre, piše Gol.hr.

''Mi za Euro moramo biti kvalitetniji i bolji ako nam se vrate Perišić i Kovačić bit ćemo jači i bolji, moramo biti agresivniji, odlučniji, hrabriji 1 na 1, ne možemo čekati da Luka i Broz riješe situaciju, i da je to to, ovi mlađi igrači moraju se nametnuti i stati iza ekipe i dati sve od sebe."

Poruke Dalića i Modrića su jasne

Poruke Dalića i Modrića su jasne - možemo i moramo biti bolji ako na Euru želimo rezultat. Kvalifikacije su dale i brojne odgovore po pitanju kadra - mjesta u avionu za Euro vjerojatno neće biti za kvartet Barišić - Brekalo - Vlašić - Musa. S druge strane, pošteni radnik Budimir dokazao je svoju vrijednost, etablirao se i Lovro Majer. Marco Pašalić i Baturina uspješno su debitirali, a u kategoriju dobitnika ulazi i Luka Sučić. A upravo Budimira Dalić je posebno istaknuo.

''On je, baš kao što ste rekli vi - šutio i radio. on je primjer kako se treba ponašati, čekat šansu i dokazat se na terenu, primjer pravog profesionalca, i da nije potrebna vojska novinara, menadžera, nego samo pošten rad i pošten pristup, mi to znamo cijeniti."

Otkako je sjeo na klupu Hrvatske, Zlatko Dalić i Vatreni HNS-u su uprihodili 78 i pol milijuna eura. Plasmanom na Euro sjest će još najmanje 9 milijuna i 250 tisuća eura.