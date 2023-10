Dalić preuzeo krivnju za poraz: ''Bili smo loši, počet ću od sebe''

Jutro poslije izgubljene utakmice Hrvatske protiv Turske i prepuštenog prvog mjesta Turcima, izbornik Zlatko Dalić je analizirao poraz i najavio utakmicu Wales - Hrvatska.

''Prvo da kažem ponovno da smo jučer igrali loše, jako loše i to nije bilo prepoznatljivo. Nakon dugo, dugo vremena smo imali jednu lošu utakmicu gdje smo bili svi loši. Počet ću prvo od sebe i preuzeti odgovornost i krivicu za ovaj poraz jer očito nisam dobro pripremio ekipu u psihološkom i taktičkom smislu. Protivnik je bio puno bolji u svim segmentima, javlja Gol.hr.

Kakvo je zdravstveno stanje u reprezentaciji?

''Nisam htio koristiti Brunu Petkovića jer znam da je kao Juranović, bez treninga, bez ritma, ali kada gubiš 0:1, a on kaže da može, onda se loviš za sve. Drugi su sve OK. Najbitnije je da svi shvatimo da nije ovo velika tragedija, desi se nakon dvije godine uspona jedna ovakva utakmica. Moja isprika na porazu, ali još uvijek odlučujemo sami o sebi, sve je u našim rukama. Ponovimo li ovo prvo poluvrijeme u Walesu, bit ćemo u velikim problemima. Nismo stvarali situacije i šanse koje bi nas dovele do poravnanja. Zaslužen poraz, sve u svemu.''

Dalić upozorio da u Walesu ne smije biti problema.

Vratio se malo na Tursku.

''Brine malo što smo bili zaista loši u tom segmentu dugih lopti, a to prije nije bio slučaj. Znali smo u pripremi da ovaj napadač njihov traži dubinu i tu smo loše reagirali. Svaki put nesigurni i u nekoj panici, to je krenulo od prve minute, od oba stopera, kod nas. Imali smo mi izglednu situaciju u kontri koju je povukao Brekalo, desi se kriva lopta, naša izgubljena, onda Livaković nepotrebno izađe i mi primimo takav gol. Zakon je kad ti je stoper blizu igrača da ne ideš nikud s gola. To je nogomet, nas je to kaznilo. Sjajna reakcija napadača njihovog.''

Dalić o problemu u reprezentaciji

U čemu je najveći problem trenutno u reprezentaciji.

''Možda je sad jedan naš problem ta nestandardnost naših igrača po klubovima, većina njih je ili nije u ekipi, na pola su svi. To je jedan problem zaista. Mi smo u drugom poluvremenu uzeli rizika, izašli naprijed, bili bolji, ali nedovoljno dobri. Uzeli smo rizik pa smo visjeli otraga, spašavali. Sve u svemu neprepoznatljiva Hrvatska, šteta što je ovo došlo u Osijeku, šteta naše borbe. Nisam sklon ni tragedijama ni euforijama, idemo dalje.

Danas je sastanak, Wales je drugačija momčad koja igra drugačije, imat će pun stadion. Mi moramo izać visoko vani i tražiti gol, svako povlačenje će biti opasno. Moramo se spremiti u ova dva dana i iskoristiti situaciju.''

Skupina se sad skroz otvorila

''Vjerujem da jesmo maksimalno motivirani, sad je na igračima da to izvuku. Važno je da mi tamo ne izgubimo, iako bi nam tri boda osigurala Euro po mojoj računici. Moramo se mentalno puno popraviti, ući bez respekta, nama se sad strah uvukao već u prvoj minuti. Bit ćemo tamo veliki pritisak i to se ne smije ponoviti. Nema tih stožernih igrača, ali imamo to što je tu, neka iskoriste priliku.''

''Teško nam je pao poraz, nismo naučili ovo, digli smo ljestvicu jako visoko i nije lako držati takve rezultate stalno. Zaboravimo ovo i idemo prema Walesu. Desilo se, idemo dalje. Žao mi je što smo izgubili, bilo je jako lijepo, sjajno navijanje, podrška sa svih tribina. Žao mi je njih koji su tu bili i navijali. Isprika i njima svima.''

Bruno Petković najvjerojatnije se vraća u Zagreb i neće ga biti u Walesu. Što je s Juranovićem?

''On je u boljem stanju, mislim da je OK on, nije njegova ozljeda bila takva kao Petkovićeva.

Ne mogu ocjenjivati ni Musu ni Belju kad nisu imali pravih lopti. Činjenica je da mi godinama smo igrali s nekom lažnom devetkom, a sad su došli njih dva koji traže centaršut, dubinu, proboj po boku i onda se oni moraju prilagoditi obojica.''

Za kraj je izbornik komentirao stanje u veznom redu.

"Oni su kao i cijela ekipa imali puno grešaka, to je Brozoviću nesvojstveno da čiste lopte pokloni. Vidi se na Kovačiću da nije igrao, nije u ritmu on, ni Luka, ali oni su naša glavna snaga i nositelji. Moram ih dozirati, ali ja sad nemam vremena za to. Majer je dobro napravio kad je ušao i uzeo odgovornost i napravio puno dobrih stvari. Vjerojatno će biti u najužoj kombinaciji za Wales."

