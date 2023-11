Dalić poručio: "Nisam nikad bio jači i spremniji. Ne mogu zamisliti reprezentaciju bez Perišića"

Izbornik Zlatko Dalić gostovao je u Dnevniku Nove TV nakon izborenog plasmana na Europsko prvenstvo.

Je li izbornik proslavio odlazak na Euro?

"Hvala na čestitkama, lijep je osjećaj, ponos, ostvariti plasman na Euro. Malo smo proslavili, idemo dalje."

Što kažu igrači?

"Igrači su sretni, zadovoljni i ponosni na ovaj naš rezultat, bile su teške kvalifikacije, iskreno imali smo puno problema i nisam očekivao ovakvu borbu do zadnje minute. Nismo bili onakvi kakvi smo trebalii biti i ako hoćemo na Euru napraviti rezultat, to mora biti puno, puno bolje."

Imate li nešto što sebi zamjerate u ovom trenutku?

"Nemam ništa puno sebi zamjeriti niti bilo kome. Cilj smo ostvarili, a to je najvažnije. Uvijek ima nekih malih problema. Ono što je važno je da igrači nisu pokleknuli nakon dva poraza u listopadu nego su mene nastavili slijediti kao izbornika, a to mi je jako važno. Nisam nikad bio jači i spremniji."

Je li razgovarao s kapetanom Lukom Modrićem koji je poslije trijumfa nad Armencima bio dosta kritičan?

"Mi za Euro moramo biti kvalitetniji i bolji, to je sigurno. Ako nam se vrate Perišić i Kovačić, bit ćemo bolji. Moramo biti hrabriji, odlučniji u igri jedan na jedan, ne mogu svi ostali čekati da Modrić ili Brozović uzmu loptu i riješe neku situaciju."

Jedan stariji igrač - Ante Budimir - bio je junak hrvatskog plasmana na Euro.

"Njega nije bilo nakon Svjetskog prvenstva u reprezentaciji, objasnio sam mu zbog čega ga nije bilo. On je uvijek šutio i radio, on je primjer kako se treba ponašati, čekati svoju šansu i dokazati se na terenu, da nije potrebna vojska novinara i menadžera da te stavi u reprezentaciju. Mi to znamo cijeniti."

Marco Pašalić?

"Donosi ono što nama treba, a to je igra jedan na jedan, hrabrost ići u dribling, ići stvarati višak. Pratili smo ga u Rijeci, on je pokazao sad da je igrač za budućnost, on treba nastaviti tako u hrvatskom prvenstvu."

Lijevi bek bit će?

"Vidjet ćemo što nam treba. Ono s čime nisam bio sretan je što su se naši bočni igrači previše vraćali nazad, jer meni trebaju igrači koji će uputiti po 15 centaršuteva po utakmici."

O izostancima je Dalić rekao:

"Nadam se da će se Perišić vratiti, ne mogu zamisliti reprezentaciju bez Perišića. Idemo napraviti dobar rezultat u Njemačku, želim da ovih sedam mjeseci provedemo u dobrom radu i pripremi i da u Njemačkoj zastupamo naše vrijednosti."

Izbornik je na koncu poručio:

"Odbio sam puno toga zbog ovog Eura, bio sam u grču i pritisku. Ništa drugo me ne zanima, nema cijenu nikakvu moja uloga izbornika. Vodit ću Hrvatsku u Njemačkoj i napravit ćemo tamo sve da budemo pravi. Što će biti kasnije, vidjet ćemo, možda je vrijeme za neke mlađe, sedam godina je puno, ponos, čast", zaključio je Dalić.