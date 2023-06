Dalić otkrio što je Perišić napravio nakon šokantnog gola: "To nas je diglo, a Ivanušec me kupio priznanjem"Izbornik Zlatko Dalić odveo je Hrvatsku do finala Lige nacija.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić stigao je na presicu nakon pobjede u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske sa širokom osmijehom. Otvorio ju je u svojem stilu - mirnim glasom i čestitkom momčadi.

"Čestitam našim igračima na velikoj utakmici i pobjedi. Čestitam i našim navijačima, bili su sjajni. Opet smo pokazali snagu i karakter. Nismo krenuli dobro, primili smo gol, a onda smo počeli igrati, javlja Gol.hr.

Bilo je teže vratiti se nakon drugog gola. To smo već napravili tko zna koliko puta. Napravili smo čudo, srebro, bronca, a sada može biti i zlato. Dobiti Nizozemsku u Rotterdamu, nije izgubila 23 godine i tridesetak utakmica. Sjajno i veličanstveno", kazao je izbornik.

Modrić je još jednom pokazao da je pravi gazda ove hrvatske momčadi.

"On je kapetan, prva violina, ključan igrač reprezentacije. Odigrati 120 minuta u 38 godini. Možemo mu se samo diviti na koji način to radi. Nije kalkuliralo nakon završetka sezone, došao je to odraditi maksimalno. Ovi igrači nisu išli raditi transfere nego su ostali boriti se za Hrvatsku. Modrić je predvodnik toga, zaslužio je zlatnu medalju".

Možete li nam reći je li Modrić prelomio što se tiče ostanka u reprezentaciji? Pogodili ste s puno stvari: Ivanušec je odigrao odlično i asistirao za gol. Pogodili ste kada ste izveli stopera i uveli Petkovića, koji je postigao treći pogodak.

"Modrić će sam donijeti odluku. Mi smo s njim puno kvalitetniji, mlađi igrači mogu samo učiti. Ideja je bila da pojačamo bokove, da Ivanušec i Pašalić ulaze u sredinu, a da Perišić dolazi iz pozadine.

Ivanušec je odigrao sjajnu polusezonu. Kupio me je kada je rekao da nije zaslužio ići na SP. Tada je pokazao karakter i poštenje. Poštenje ga je do ovdje i dovelo.

Stavili smo Stanišića da osujetimo izjednačenje. No primili smo gol. Nismo htjeli ništa čuvati. Ubacili smo Petkovića umjesto Šutala. Na treningu smo vidjeli da će to biti pravi Petković. Nisam uopće sumnjao, vidio sam na treningu kako radi i bio sam uvjeren da će biti dobro".