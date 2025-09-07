Dalić otkrio dio sastava. Modrić upozorio: "Jednu stvar će iskoristiti protiv nas"

Hrvatska nogometna reprezentacija će se u ponedjeljak, nakon minimalne pobjede protiv Farskih Otoka (0-1), uhvatiti u koštac s momčadi Crne Gore pod vodstvom Roberta Prosinečkog. Legendarni vatreni će sa svojim igračima gostovati na Maksimiru. U nedjelju susret za medije najavljuju Luka Modrić i Zlatko Dalić. Očekuje se nekoliko promjena u sastavu, a najistaknutija je ona Josipa Stanišića i Borne Sose na poziciji lijevoga beka, piše Večernji list.

"Cilj je šest bodova, ali očekuje nas teška utakmica. Imaju dobru ekipu i moramo biti na sto posto. S ovog podneblja uvijek ima dobrih igrača, tako i kod njih. Morat ćemo bit na visini, ali nema razloga da ne budemo i nadam se ostvariti ono što želimo", rekao je Luka Modrić.

"Bila je teška utakmica. Nismo naviknuti na umjetnu travu, to nas je možda omelo i nismo se dobro prilagodili. Mislili smo da će lakše ići. Najbitnija su tri boda, a ne ljepota. Bitno je plasirati se na prvenstvo. Ne treba raditi drame. Tri boda su upisana. Siguran sam da će se i drugi namučiti na Farskim Otocima", dodao je kapetan.

"Mogu samo reći sve pozitivno o Milanu. Prihvatili su me svi i odlično sam se prilagodio. Oduševljen sam sa svime. Vidi se da je to jedan od najvećih klubova na svijetu premda u zadnje vrijeme nisu na starom nivou rezultata", rekao je o svojoj prilagodbi na novi klub.

"Prosinečki nas poznaje jako dobro. Zna naše vrline i mane. To će nastojati iskoristiti i prenijeti svojim igračima. Nadam se, uz sav respekt protivnicima, da će se nas pitati sutra kako će utakmica ide. Nadam se da ćemo uz publiku biti bolji. Nosi nas publika i nadam se ostvariti ono što svi očekujemo", rekao je o izborniku Robertu Prosinečkom. Potom je pred mikrofon sjeo Zlatko Dalić.

"Susjedske utakmice nose poseban naboj i dokazivanje. To ne treba značiti ništa negativno. Svjesni smo snage Crne Gore. Nećemo se opustiti i svjesni smo da dolaze po bodove. Ulazimo u utakmicu oprezni i odgovorni. Želimo popraviti dojam i završiti ciklus s pobjedom", rekao je uvodno Dalić.

"Naprijed su jako opasni. Uvijek mogu napraviti problem jedan na jedan. Ne smijemo im ostaviti prostora. Očekujem i sutra tešku utakmicu, ali nadam se boljem", dodao je Dalić. "Jučer nam se pridružio Stanišić. Vidjet ćemo situaciju s njim. Moramo više napraviti. Crnogorci su čvrsti i dobri u skoku. Moramo učiniti sve što je moguće da ne primimo gol. Luka i Perišić se vraćaju u prvu postavu. Šutalo se vraća. Vidjet ćemo kako je sa Stanišićem. Vjerujem onima koji su tu i sada im je šansa da se pokažu i dokažu", rekao je o sastavu.

"Lovro Majer je napravio trening jučer i danas. Mislim da je spreman i bit će u konkurenciji. Prebrodio je svoje probleme i možemo na njega računati", kazao je Zlatko Dalić o jednom od potencijalnih aduta s klupe.