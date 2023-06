DALIĆ NA PRESICI "Ovo je najveća reprezentacija Hrvatske svih vremena"

Hrvatska je jučer s ukupnih 4:2 nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku i plasirala se u finale Lige nacija. Tamo će igrati protiv pobjednika iz večerašnjeg okršaja Španjolske i Italije. Ta utakmica je na rasporedu od 20:45. Veliku pobjedu Hrvatske dan nakon komentirao je izbornik Zlatko Dalić. Odgovarao je na pitanja novinara, piše Index.

Kako se spavalo?

Potrošili smo se na utakmici u svakom smislu, bilo je puno emocija, ali sretni smo nakon ovakve utakmice i nakon ambijenta koji smo doživjeli. Vi znate da sam ja prve dvije sezone Ligu nacija smatrao svojim nekakvim lošim natjecanjem i nečim što mi je samo stvaralo probleme. Očito smo morali proći naš križni put u Ligi nacija da bi došlo do toga do čega jesmo.

Šest produžetaka i šest pobjeda. Jeste li na to najviše ponosni?

Zaista nestvarno. I to smo uspjeli na bilo kakvim natjecanjima, nego na Svjetski prvenstvima i u Ligi nacija. I svaki put izađeš kao pobjednik. Očito je to ova grupa igrača donijela sa sobom. Primiš gol u 96. minuti i tada moraš izgubit snagu i volju, a mi kao da smo jači. Dolazi Perija do klupe i pokazuje - bit će dobro. Ti dečki vjeruju u sebe. Ne mogu ih nahvaliti koliko je to sve skupa bilo dobro.

Zdravstveno stanje?

Ako nekome nešto i je, neće reći.

Imate li snage za finale?

Veliki je ulog, ali svejedno je tko će biti protivnik, bitno je da smo mi pravi. Potrošili se jesmo, danas ćemo se pokušati oporaviti. Sinoć sam rekao dečkima nakon večere da moramo sada ostati mirni i strpljivi do toga zlata. To je moja velika želja. U šest godina moga mandata, tri medalje za Hrvatsku. To nitko nije mogao ni sanjati. Opet smo dokazali da smo postali velesila u nogometu.

Mnogi kažu da je ovo najveća reprezentacija u povijesti Hrvatske.

Tko god da je rekao, u pravu je. Osvajali smo olimpijska zlata u drugim sportovima. Ne podcjenjujem druge, ali nogomet je daleko najvažniji sport. Hrvatski sport čini velike stvari, ali ovo što činimo šest godina, da cijelu Hrvatsku činimo okupljenom i zajedno, da se cijeli svijet čudi i divi što radimo, nikom nije jasno. Ova reprezentacija je najveća i najbolja. Možda je Hrvatska bila 2008. i 2016. bolja, ako pogledate tko je bio u napadu, Klasnić, Modrić, Petrić, Eduardo... Ali ova Hrvatska je najveća reprezentacija Hrvatske svih vremena.

Gdje su Modrićevi limiti?

Stalno govorimo o Luki, svaka presica je dokad ćeš, kad ćeš. Kao da ga tjerate u mirovinu, haha. Ja ću dati Luki da donese tu odluku. On je ikona gdje god se pojavi. Nemam što o njemu puno pričati, sve je pokazao na terenu.

Plazibatova podrška?

Hvala mu na podršci, jako nam je drago. Želimo i mi da on bude svjetski prvak, uzvratit ćemo mu s podrškom.

Rijetko ste nervozni kao jučer.

Bili ste i vi vjerojatno nervozni. Sudio je jako loše. Četvrti sudac ga pita koliko minuta nadoknade na kraju prvog dijela, on kaže ništa. I onda nadoknadi dvije minute. Na kraju uhvati pištaljku da će suditi kraj, oni prime loptu i spusti ju. Vidio sam to radi namjerno.

Petković? Je li ovo bila najbolja utakmica njegova za Hrvatsku?

Nije, protiv Mađarske u Splitu i Slovačke tamo je bio još bolji. Samo mora bit ozbiljniji u treningu nego što je dosad, on ima razinu koja je čudo. On je igrač za Barcelonu i Real kad je pravi.