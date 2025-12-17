Dalibor Matanić je trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja

Kako 24sata neslužbeno doznaje, od tri različita izvora, Dalibor Matanić trajno je izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja!

Glasali su na redovitoj sjednici Skupštine u utorak, nakon koje su imali božićni domjenak s kojeg se vijest proširila. DHFR je strukovna udruga osnovana još 1995., a svojedobno je i sam Matanić bio njen predsjednik. Članstvo donosi i poreznu olakšicu za umjetnike, a brinu se i o autorskim imovinskim pravima svojih članova. Dio su Europske federacije filmskih redatelja.

U Statutu udruge piše da odluku o isključenju člana donosi Nadzorni odbor, nakon provedenog disciplinskog postupka te da osoba može godinu dana nakon opet zatražiti da ga se primi kao člana. No Matanića su izbacili trajno, što znači da se on više ne može javiti. U Nadzornom odboru su Dalija Dozet, Filip Peruzović i Branko Schmidt. Nakon njih, odluka ide na glasanje svima koji se pojave na sjednici Skupštine.

Podsjetimo, ova odluka je donesena zbog javnih optužbi da je seksualno uznemiravao mlade glumice i kolegice, priznanja da se neprilično ponašao koje je ove godine praktički povukao, i četiri kaznene prijave za koje su doznala 24sata. Od te četiri, suprotno općem vjerovanju, tri su od žrtava, jedna od Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ova zadnja, koja je u kolovozu ove godine uz posebno policijsko izvješće stigla u zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo, je i najgora. U njoj ga se tereti i za bludne radnje. Uz bludne radnje, tu je još i omogućavanje trošenja droga te seksualno uznemiravanje. Matanić je, prema neslužbenim informacijama, već ispitan, a poziv za ispitivanje mu je stigao prije intervjua za ženski časopis u kojem se probao 'oprati' od optužbi.

Dugo se u umjetničkim krugovima pričalo o tome što će napraviti DHFR, koji je kad su optužbe protiv Matanića javno iznesene, izdao priopćenje.

- Uslijed javnog priznanja našeg člana, redatelja Dalibora Matanića, da je perpetuirano seksualno uznemiravao druge osobe u profesionalnom okruženju, pod utjecajem alkohola i droga, i kasnijih navoda neimenovanih žrtava, DHFR snažno osuđuje svaki oblik nasilja i korištenja alkohola i droga za vrijeme i u vezi s profesionalnim dužnostima i obvezama. Ni jedna vrsta stresa, profesionalnog pritiska, pristupa radu ili ovisnosti nije i ne može biti opravdanje za bilo koji oblik nasilja. Podržavamo sve svjedoke i žrtve bilo kakvog nasilja, kao i neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja u profesionalnom okruženju naših članova, te ovim putem podsjećamo da će DHFR u slučaju prijave istih postupiti savjesno i odgovorno koristeći statutarno propisano tijelo Časnog suda, što za posljedicu može imati trajno izbacivanje članova iz DHFR-a i obavještavanje o istome ostalih strukovnih i srodnih udruga. Uz duboko poštovanje i podršku žrtvama i njihovim obiteljima, Upravni odbor DHFR - objavili su.

No sad su, po svemu sudeći, napravili presedan. I HAVC je promijenio način na koji funkcionira dodjela sredstava, pa su uveli etički kodeks, kojeg moraju potpisati i držati se svi koji dobiju sredstva na natječaju.