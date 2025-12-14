Daleko od 13. mirovine: Umirovljenicima stiže skroman godišnji dodatak

Zavod za mirovinsko osiguranje idući će tjedan isplatiti godišnji dodatak umirovljenicima koji je daleko od 13 mirovine, a jedva sliči i pristojnoj božićnici. Izračun je već napravljen automatski za svakog umirovljenika, a HZMO će obavijestiti o točnom datumu isplate. Dobra vijest je da dodatak ne ulazi u izračun poreza, a izuzet je i iz ovrhe, objavio je portal mirovina.hr.

Riječ je o dijelu mirovine i trajnom pravu uvedenom u mirovinski sustav. Vlada će svake godine odlučivati u listopadu, prije rebalansa državnog proračuna, o iznosu godišnjeg dodatka po godini staža s isplatom u prosincu. Sada on iznosi šest eura, što u slučaju 30 godina staža donosi 180 eura. Umirovljenici s tim iznosom nisu zadovoljni, a za očekivati je da će se on svake godine povećavati. Za isplatu godišnjeg dodatka država će ove godine potrošiti preko 215 milijuna eura, kako je rekao zamjenik HZMO-a Ivo Bulaja.

Nije oporeziv i izuzet je iz ovrhe

Godišnji dodatak nije oporeziv, ne može ulaziti ni u cenzus za ostvarivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, a izuzet je i iz ovrhe. Dakle, ako s isplatom dodatka prijeđete mjesečni iznos od 600 eura iznad kojeg se plaća porez na dohodak, nećete ga morati platiti. Zato je dobro što se mirovina i dodatak isplaćuju odvojeno, upravo kako se ne bi dogodila greška s obračunom poreza.

Kod ovrhe treba biti malo oprezniji, jer iako godišnji dodatak nije podložan ovrsi, ako ste već pod ovrhom morate imati zaštićeni račun. Umirovljenik koji već ima ovrhu na mirovinu ima i otvoreni zaštićeni račun, upravo zato da mu se ne ovrši cijela mirovina. U slučaju novih ovrha, važno je otvoriti zaštićeni račun što prije. Isto tako, nije potrebno raditi posebnu prijavu prema Fini, jer se primanja izuzeta od ovrhe automatski isplaćuju na zaštićeni račun.