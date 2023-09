DAH JESENI Na Dinari osjet hladnoće ispod nule! Bura zatvorila dio Dalmatine, HAK poslao važnu obavijest

Trećeg dana ciklonalnog djelovanje vremenske prilike u većem dijelu zemlje su u postupnom smirivanju. Ipak, prethodne noći bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, osobito na području srednje Dalmacije.

U Splitu je tako palo od 8 litara na krajnjem zapadu do 30 litara kiše po metru kvadratnom na istoku grada.

Drugi dan jeseni donio je i svježinu pa su temperature zraka u ranim popodnevnim satima od 16°C u Zagori do 25°C na dubrovačkom području. Dinara je uz Zavižan danas najhladnija u Hrvatskoj, tamo su popodne izmjerena svega 3°C, a osjet hladnoće je zbog jake bure prvi put ove godine ispod nule!

More je i dalje toplo s površinskim temperaturama od 22 do 24°C, tako da je u mnogim predjelima more danas toplije od zraka.

Na cijelom Jadranu puše umjerena do jaka bura. Prema podacima DHMZ-a, bura na šibenskom području ima udare do 94 km/h, a najjači udar vjetra izmjeren je jutros na Paškom mostu i iznosio je orkanskih 166 km/h.

Vozačima koji putuju iz smjera Dalmacije prema Zagrebu savjetujemo silazak s autoceste A1 u čvoru Zadar Istok i dalje državnim cestama preko Smilčića, Karina, Obrovca i Gračaca, izvijestio je HAK.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak: čvor Sveti Rok-Gračac-Obrovac-Karin-Smilčić-čvor Zadar Istok, zbog povećane gustoće prometa obilaznim pravcem mjestimice se vozi usporeno, u koloni); zbog obaveznog silaska s autoceste kolona na naplati Posedarje u smjeru Zagreba duga je oko 3 km, a kolona na naplati Sveti Rok u smjeru Dubrovnika oko 1 km;

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

Paški most (DC106).

Samo za osobna vozila otvoreni su:

dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar);

Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene (DC8).

Iako će je biti i sutra, bura će malo oslabiti, osobito danju. Jutra će biti svježa, a dani topliji u odnosu na aktualni vikend.