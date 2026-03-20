Cvjetna čarolija u Splitu: Otvoren 49. Praznik cvijeća i obrtništva

Danas u podne svečano je otvoren 49. Međunarodni Praznik cvijeća i obrtništva u Splitu, čime je grad i službeno zakoračio u svoje najšarenije proljetno izdanje. Otvorenje je održano u Dioklecijanovim podrumima, gdje je započela i centralna izložba cvijeća, a brojni posjetitelji imali su priliku prvi pogledati raskošne cvjetne instalacije i aranžmane.

Ovogodišnja tema, „Hrvatski cvitni mirakuli“, inspirirana je poznatim hrvatskim izumima, pa su kroz cvjetne kompozicije predstavljeni simboli inovativnosti poput penkale, kravate i torpeda. Riva je pretvorena u pravu cvjetnu oazu – cijelom svojom dužinom ukrašena je šarenim sadnicama domaćih proizvođača iz Banovine i maštovitim cvjetnim instalacijama, stvarajući jedinstveni vizualni ugođaj u srcu grada.

Svečanosti je pridonijelo i obilježavanje 70. platinastog rođendana svjetske florističke organizacije FLORINT, čime je manifestacija dobila dodatnu međunarodnu simboliku. Posjetitelji danas mogu uživati u raznovrsnom programu koji uključuje modne revije, revije frizura te obrtničke i edukativne radionice, među kojima se ističe i Forum turističkih vodiča.

Manifestacija traje do 29. ožujka, a Split se i ove godine pokazao kao prava cvjetna pozornica koja spaja tradiciju obrtništva, kreativnost florista i bogatu kulturnu baštinu grada.

"U sljedećih desetak dana može se vidjeti cvitne kolure, upoznati neke hrvatske inovacije za koje možda nismo ni znali. To je bila i tema ove godine -. Hrvatski cvitni mirakuli. Stigli su nam floristi iz cijeloga svijeta. Imamo prvaka iz Haaga, on će večeras na gala večeri radit svoj show. Na Rivi imamo sadnice gdje ljudi mogu kupiti cviće i pomoći potrebitima", kazao nam je Vilim Bujević, ​predsjednik Udruženja obrtnika Split.

"Ambijent Dioklecijanovih podruma je poseban i nema sličnog ambijenta u svijetu. Ovdje je 300-400 tisuća cvjetića utrošeno, ima mnogo novih vrsta. Orhideje, karanfili, ruže su glavni, ali imamo još neke specijalne vrste cvijeća", kazao nam je nakon otvorenja Simon Ogrizek iz Florinta.

"Ovo je svojevrsno otvaranje turističke sezone, ali i prilika za zastanemo, pomirišemo i divimo se prirodi koja nas okružuje i da postanemo svjesni da je moramo cijeniti i poštovati. Ono što je jako važno, dolaze nam ljudi iz brojnih destinacija, a nema bolje reklame od Dioklecijanovih podruma", kaže direktorica TZ grada Splita Alijana Vukšić.