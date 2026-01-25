Cvjetko i Družeta osvojili zlato na Prvenstvu Hrvatske u Zagrebu

U zagrebačkoj dvorani Sutinska vrela danas je održano Prvenstvo Hrvatske u judu za seniore i seniorke, na kojem je nastupilo 174 natjecatelja iz 34 kluba. U konkurenciji 112 judaša i 62 judašice najviše su se istaknuli Lara Cvjetko i Dominik Družeta, koji su potvrdili status favorita osvajanjem zlatnih medalja.

Najzvučnije ime prvenstva bila je Lara Cvjetko, trenutačno prva judašica svijeta u kategoriji do 70 kilograma. Iako je riječ o svjetskoj liderici, Cvjetko je u Zagrebu osvojila tek svoju drugu titulu državne prvakinje. U finalnoj borbi pobijedila je Anđelu Violić zahvatom držanja u samoj završnici meča.

U kategoriji do 90 kilograma naslov prvaka osvojio je Dominik Družeta, europski brončani iz 2017. godine. U finalu je bio bolji od Splićanina Lovre Mrkovića, čime je došao do svoje 11. titule državnog prvaka.

Prvenstvo je poslužilo i kao kontrolni turnir uoči nadolazećih međunarodnih natjecanja, dok su tribine ispunili brojni gledatelji, među kojima je bila i olimpijska pobjednica Barbara Đinović.

U ekipnom poretku kod seniora prvo mjesto osvojio je Istarski borac iz Pule, ispred Kaštela i Like iz Zagreba. U konkurenciji seniorki najbolja je bila ekipa Solina, druga je bila Dubrovnik 1966, a treće mjesto pripalo je splitskim Pujankama.