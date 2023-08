Za dio Hrvatske, DHMZ je izdao narančasto upozorenje zbog toplinskog vala.

Sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka.

Vjetar na kopnu uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura, još prijepodne mjestimice i jaka, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 22 do 27, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C.