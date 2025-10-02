Cure u Prugovu igraju nogomet i osvajaju nagrade: upoznajte pionirke kluba

Osim muških kategorija, posebno mjesto zauzima i ženska ekipa pionirki, koja je postala simbol upornosti, zajedništva i sportskog duha te ponos cijele zajednice.

U ekipi trenira između 20 i 30 djevojčica iz raznih mjesta Zagore, a sve ih povezuje isti cilj: ljubav prema nogometu i želja za napretkom. Djevojčice, u dobi od 5 do 15 godina, redovito treniraju i natječu se, a nekoliko njih već je nastupilo i na selektivnim utakmicama za reprezentaciju- potvrđujući veliki talent i trud koji ulažu. NK Prugovo ima i dvije do tri hrabre golmanice koje nesebično brane mrežu, dok ostatak ekipe svojim zalaganjem i igrom iz tjedna u tjedan osvaja gledatelje.

Pionirke NK Prugovo aktivno sudjeluju u HNS-ovim utakmicama gotovo svakog vikenda, putujući diljem Dalmacije i šire, gdje s ponosom predstavljaju svoj klub. Osim ligaških natjecanja, redovito nastupaju i na turnirima, a jedan od najzapaženijih bio je međunarodni turnir u Crnoj Gori, gdje je ekipa ostvarila odličan rezultat, a golmanica Ana Jurić proglašena je najboljom vratarkom turnira. Taj uspjeh dodatno je učvrstio vjeru da u Prugovu raste generacija talentiranih nogometašica koje svojim radom i upornošću osvajaju teren i srca publike.

Trener Dalibor Strize, koji je s klubom od 2022. godine i najvećim dijelom zadužen za rad s djevojčicama, ističe:

"Krenuli smo s desetak cura, a danas ih imamo više od trideset. Natječemo se u HNLŽM - Pionirke, skupina jug, a djevojčice su nam uglavnom 2011.– 2016. godišta. Sudjelujemo i na domaćim i inozemnim turnirima, a klub nam omogućuje idealne uvjete za rad. Uživam u radu s curama jer svakodnevno napreduju, ne samo sportski, nego i životno. Upisi su stalno otvoreni i ovim putem pozivam sve zainteresirane djevojčice iz Zagore da nam se pridruže u treniranju, druženju, putovanjima i zajedničkom odrastanju kroz sport."

Pionirke NK Prugovo dokaz su da ljubav prema nogometu nadilazi veličinu kluba i da se iz srca Zagore može stvoriti snažna priča o zajedništvu, radu i velikim sportskim snovima.