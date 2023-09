CURE NOVE INFORMACIJE Hajduk je prodao Vuškovića za rekordni iznos

Luka Vušković (16), jedan od najtraženijih mladih braniča na svijetu, novi je igrač Tottenhama. Transfer iz Hajduka potvrdio je Fabrizio Romano. Najpouzdaniji izvor s tržišta nogometaša vijest je objavio pod egidom "ekskluzivno" te je zaključio s "here we go". Zna se što znači kada Romano tako poentira. Posao je gotov i zapečaćen, piše Index.

"Vuškovića je htjelo šest top klubova, ali on je želio samo Spurse"

"Tottenham samo što nije potpisao vrhunskog hrvatskog talenta Luku Vuškovića. On je tražio najbolji projekt za razvoj i našao ga je u Spursima. Željelo ga je još pet vrhunskih klubova, ali on je htio samo u Tottenham. Dogovorio je osobne uvjete, a klubovi odštetu. Upravo se rješava papirologija i onda će biti i službeno gotovo", otkriva Romano.

Koliko dobiva Hajduk?

No, ne otkriva koju odštetu Tottenham plaća Hajduku za Vuškovića. Njega Transfermarkt cijeni na 6 milijuna eura, a špekuliralo se da bi ga Hajduk prodao za duplo više. Tinejdžer bi tako trebao postati najskuplji transfer Hajduka u povijesti. Ipak, engleski mediji pisali su proljetos da je Hajduk odbio 12 milijuna eura, koliko je za Vuškovića ponudio Manchester City.

Tri najskuplja transfera Hajduka su u Englesku

Međutim, Index doznaje da je Hajduk sada prodao Vuškovića Tottenhamu "za više od 11 milijuna eura", čime je on postao najskuplje prodani igrač u povijesti kluba. Do sada je rekordni izlazni transfer bio onaj Nikole Vlašića. Hajduk ga je u ljeto 2017. prodao Evertonu za 10.8 milijuna eura. Iza njega je Nikola Kalinić, prodan 2009. Blackburnu za 7 milijuna eura. Tako je tri najskuplja igrača u povijesti Hajduk plasirao u Englesku.

Najskuplje prodani igrači Hajduka u povijesti:

1. Luka Vušković 2023. u Tottenham za "Više od 11 milijuna eura"

2. Nikola Vlašić 2017. Everton, 10.8 milijuna eura

3. Nikola Kalinić 2009. Blackburn, 7 milijuna eura

4. Domagoj Bradarić 2019. Lille, 6.5 milijuna eura

Stipe Biuk 2023. LA Galaxy, 6.5 milijuna eura

5. Ante Palaversa 2018. Manchester City, 6.3 milijuna eura