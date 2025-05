Cure, koliko trošite na nokte i depilaciju? Računali smo troškove, u Splitu je preskupo biti njegovana žena

Cijene su skočile u nebo i dok se raspravlja o paprenim cijenama hrane, kvadrata stanova i automobila mnogi zaboravljaju napomenuti koliko su porasli troškovi beauty tretmana i održavanja ženske ljepote. Nemojte pomisliti da ćete u ovom tekstu čitati o luksuznim tretmanima u ekskluzivnim salonima i estetskoj kirurgiji. Mi smo istražili koliko žena u Splitu treba mjesečno potrošiti na osnovnu beauty njegu kao što su uređeni nokti, stopala, frizura i glatka koža ukoliko sve to ne može ili ne želi raditi kod kuće.

Nokti - trošak od 20-30 eura mjesečno

Malo koja njegovana žena nema uredne i sređene nokte na rukama. U Splitu su, kao i u ostatku civiliziranog svijeta, sređeni nokti must have i žene najčešće pribjegavaju tretmanima trajnog laka ili gela. To je, za žene koje ne rade vlastitu manikuru, fiksni mjesečni trošak.

Cijena nanošenja trajnog laka je od 15 do 20 eura, dok je cijena gela oko 30 eura.

Čupanje obrva koncem - 10 eura mjesečno

Najpopularnija metoda čupanja obrva, threading, košta 10 eura po tretmanu. Radi se o čupanju obrva koncem i rade ga gotovo svi beauty saloni u Splitu. Najpopularniji threading definitivno je u specijaliziranim mini salonima koji se nalaze u trgovačkim centrima, budući da se tretman dobije brzo i mnogima je usput.

Čupanje obrva voskom ili pincetom nešto je jeftinije, no definitivno je manje popularno.

U salonima su iznimno popularni i tretmani trajnog iscrtavanja obrva, poput puder obrva koje koštaju oko 200€. To je jednokratni trošak, a dame koje se podvrgnu tretmanu jednom godišnje idu na korekciju koja ih košta oko 80€.

Pedikura - 25 eura mjesečno

Redovita pedikura za žene u Splitu predstavlja trošak od 25 eura mjesečno. Za dame dubljeg džepa postoji cijela lepeza ponude - od spa pedikure do ruske pedikure, pa se cijene mogu popeti i do 50€. Kao što smo pisali, ovog ljeta je gotovo nemoguće dobiti termin za pedikuru u roku od nekoliko dana. Liste čekanja su ogromne, a termini se čekaju i po mjesec dana.

Depilacija? Najmanje 20 eura mjesečno

Depilacija nogu voskom u Splitu košta od 15 do 20 eura u prosječnim salonima i do 40 eura u ekskluzivnim salonima ljepote. Depilacije posebnim vrstama voska su skuplje 20%, dok je depilacija popularnom šećernom pastom skuplja i do 30%.

Brazilska depilacija također košta od 15 do 20 eura u prosječnim salonima i do 50€, ovisno o vrsti, u ekskluzivnim salonima u Splitu.

Frizer? Pramenovi u Splitu koštaju oko 80€

Nije zahvalno računati koliko prosječna Splićanka mjesečno troši u frizerskom salonu, a i cijene variraju od salona do salona. Isfenirati se u gradu može za 10 do 15€, dok se žensko šišanje naplaćuje oko 20€. Dame koje boje kosu farbanje će platiti 20-30 eura, dok je cijena pramenova i do 80 eura. Pramenovi svakako nisu fiksni mjesečni trošak.

U tekstu nismo spomenuli antiage tretmane, anticelulitne masaže, čišćenje kože i sličnu ponudu u beauty salonima. Nismo napomenuli ni ogromne cijene ugradnje ekstenzija na trepavicama i u kosi, kao ni specijalne tretmane poput lash lifta, soap browsa i slično.

Došli smo do zaključka da je u Splitu jako teško biti njegovana žena bez barem stotinjak eura, ukoliko sve nabrojano ne radite kod kuće.

Cure, koliko vi trošite u salonima ljepote?

Koliko trošite u beauty salonima? Manje od 50€

Između 50 i 100€

Više od 100€