Barbir Šuti: "Prestanite se izvlačiti i završite garažu na Trsteniku"

Damir Barbir, predsjednik Gradskog kotara Trstenik, gradski vijećnik Grada Splita i saborski zastupnik, uputit će novo vijećničko pitanje o izgradnji javne garaže u Papandopulovoj ulici na Trsteniku.

Riječ je o jednom od najvažnijih komunalnih projekata za Trstenik, koji bi trebao donijeti gotovo 300 novih parkirnih mjesta i značajno rasteretiti problem parkinga u ovom dijelu grada.

"Garaža na Trsteniku nije luksuz, nego nužnost. Kao predsjednik kotara godinama sam inicirao i gurao ovaj projekt jer znam koliko građanima znači svako novo parkirno mjesto. Zato ne mogu prihvatiti da radovi traju ovoliko dugo, da je gradilište gotovo prazno i da projekt još uvijek nije ni blizu završetka", poručio je Barbir.

Barbir od gradonačelnika Tomislava Šute traži da mu se dostave osnovni ugovor s izvođačem, svi aneksi ugovora, odluke o produženju rokova, zapisnici stručnog nadzora, upozorenja izvođaču, dinamički i financijski plan te jasno očitovanje o ugovorenim penalima za kašnjenje.

"Gradonačelnik Šuta je na vlasti već više od godinu dana. Vrijeme je da prestane plakati nad naslijeđenim stanjem, prestane tražiti izgovore i počne raditi posao za koji je izabran. Građani Trstenika ne traže objašnjenja koja se mijenjaju od sjednice do sjednice, nego završenu garažu", istaknuo je Barbir.

Posebno upozorava da se redovno financijsko praćenje projekta ne može prikazivati kao posebna zasluga sadašnje vlasti.

"Odgovorno upravljanje ne znači unaprijed zaduživati Grad i nepotrebno plaćati kamate prije nego što radovi dospiju na naplatu. Financiranje se planira u skladu s dinamikom radova i dospijećem obveza. Ako gradonačelnik tvrdi da projekt ranije nije bio financijski pripremljen, neka pokaže dokument. Ako dokument ne postoji, onda je riječ o izgovoru", rekao je Barbir.

Barbir zaključuje da građani imaju pravo znati tko je odgovoran za kašnjenje i kada će garaža biti otvorena.

"Tražim ugovore, anekse, rokove, zapisnike nadzora i penale. Ovo je javni novac i javni interes. Trstenik je predugo čekao ovu garažu i neću dopustiti da se projekt pretvori u još jednu priču o izgovorima, prebacivanju krivnje i neodgovornosti", zaključio je Barbir.