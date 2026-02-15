Cure iz Leleka u suzama nakon Dore, evo što su rekle

Grupa Lelek sudjelovala je na press konferenciji nakon pobjede. Djevojke su bile vidno emotivne i sa suzama u očima. Zahvalile su svojem timu koji im je pomogao oko priprema za Doru.

"Iza nas stvarno stoji puno ljudi koji su jednako, možda i više, zaslužni za ovu ideju i nastup", rekla je članica grupe, Inka.

Sve su se djevojke složile da su ponosne na sebe i pitaju se je li ovo sve san.

"Drago nam je da je publika vidjela koliko smo se trudile i radile, da ih je pjesma taknula", dodala je druga članica, prenosi Index.

Hoće li biti promjena u Beču?

Djevojke kažu da će "sigurno mijenjati" neke stvari za Eurosong, ali još nisu o tome razmišljale i planirale.

Na Eurosongu, kažu, pjevat će isključivo na hrvatskom jeziku. "Prošle godine smo dobile molbu da pjevamo na hrvatskom jeziku, želimo nastaviti s ispunjavanjem te želje", kažu djevojke.

Stela Rade prva im je, kažu, čestitala. Nakon Dore planiraju feštati zajedno s ostalim natjecateljima.