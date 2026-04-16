Cure detalji kako je pao "kralj taksista" i njegov suradnik: Prisluškivani su im mobiteli, praćeni su mjesecima...

TZV. "kralj taksista" Branimir Malenica i njegov prvi suradnik Vedran Šišak uhićeni su jutros zajedno s još osam osoba u akciji policije i USKOK. Index doznaje da su ih istražitelji od listopada prošle godine tajno nadzirali. Osim što su im prisluškivali telefone, pratili su i njihovo kretanje, nakon čega je finalizirana današnja akcija.

Malenica i Šišak u ovom trenutku povezuju se s utajom poreza teškom čak pet milijuna eura. Naime, kako su mediji već javljali, zatvarali su tvrtke preko kojih su imali ugovore s Boltom i Uberom nakon što bi te tvrtke dosegnule primanja zbog kojih bi morale početi plaćati porez na dodanu vrijednost.

Tvrtke nisu glasile na njihova imena

Za sada istražitelji imaju dokaze da je skupina koju su organizirali Malenica i Šišak na ovaj način izbjegavala plaćati porez tijekom 2024. te kroz 2025. sve do današnjeg dana. Prema onome što je do sada rekonstruirano, Malenica i Šišak stajali su iza tvrtki koje su bile umješane u porezne prevare. Drugim riječima, tvrtke nisu glasile na njihova imena, no oni su, prema sumnjama istražitelja, bili njihovi stvarni voditelji.

Index doznaje kako su među tvrtkama koje su služile kao paravan za ove malverzacije bile Jaguar prijevoz j.d.o.o. te Night driver j.d.o.o. Međutim, desetci firmi korišteni su u ovom kriminalnom lancu. Prema sudskom registru, Jaguar prijevoz i Night driver tvrtke su koje imaju sjedišta u Zagrebu, no Malenica i Šišak koristili su i firme registrirane na području Zadra. I Jaguar prijevoz i Night driver osnovane su tijekom 2024. godine. Za jednu je plaćeno svega dva eura, dok je druga osnovana za 10 eura. Ni jedna ne glasi ni na Malenicu ni na Šišaka.

Doduše, u pozadini jedne od tih tvrtki uočili su novinari Indexa Gorana Gustina, jednog od eksponiranijih vlasnika taksi prijevoza, koji je sada također među osumnjičenima.

Kako su varali državu?

Modus je, kako su već javljali, bio sljedeći: kada bi tvrtka pod kontrolom Malenice i Šišaka dosegla zaradu zbog koje bi morala početi plaćati PDV, cijela flota vozača i vozila prebačena je na drugu tvrtku.

Nakon toga, kada bi nova tvrtka dosegla limit za ulazak u sustav plaćanja PDV-a, sve bi se ponovilo. Tijekom 2024. taj limit je bio 40 tisuća eura, a od 2025. povećan je na 60 tisuća eura.