Cura (22) mortus pijana pravila kaos u Solinu, završila je u zatvoru. Doznalo se i da je razbojnica

U subotu, 10. siječnja 2026. godine,oko 1:00 sat, u Solinu, ispred poslovnog objekta u Ulici Draškovićeva, policijski službenici postupali su prema 22-godišnjakinji koja je u vidno alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir.

S obzirom na vrijeme počinjenja, njezino ponašanje uznemiravalo je građane jer je na javnom mjestu vikala, galamila i nekontrolirano se ponašala. Nakon dolaska policijskih službenika nastavila je s vikanjem, mahanjem rukama te izgovaranjem nepovezanih i neprimjerenih riječi, a na upozorenja i zapovijedi policije da prestane s narušavanjem javnog reda i mira nije se obazirala te se pokušala udaljiti s mjesta događaja.

Zbog daljnjeg protupravnog ponašanja, prema njoj su uporabljena sredstva prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje, nakon čega je dovedena u službene prostorije policije. Tijekom postupanja nastavila je vrijeđati i omalovažavati policijske službenike te odbila alkotestiranje. Liječničkim pregledom utvrđeno je da nisu nastale ozljede ni kod nje ni kod policijskih službenika.

Utvrđeno je kako je 22-godišnjakinja do sada od strane policije 14 puta prijavljivana zbog različitih prekršaja i kaznenih djela, i to iz domene zlouporabe droga, narušavanja javnog reda i mira, vrijeđanja i omalovažavanja službenih osoba, kao i zbog kaznenog djela razbojničke krađe.

Zbog počinjenih prekršaja privedena je na Općinski prekršajni sud, gdje joj je određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju 9 dana.