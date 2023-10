ČUPIĆU STIGAO ODGOVOR SA SIROBUJE Ne radi se o stazi koja ne vodi nigdje: "Imam poruku za dušebrižnika..."

Renato Čupić, bivši gradski vijećnik iz stranke Pametno na Facebooku je prokomentirao projekt uređenja pješačke staze na Sirobuji, te je kritizirao projekt uređenja pješačke staze, što smatra bespotrebnim.

"U nedostatku velikih projekata vade se oni sitni iz škafetina. Pješačka staza, koja već postoji kraj Lidla na Sirobuji, uređuje se za 19.000 eura (140.000 kuna). Vodi nigdi, do ceste za Orišac", napisao je u objavi.

Na njegovu objavu odgovorio je Ivica Grubišić Gire, čelnik Vijeća Gradskog kotara Sirobuja ekskluzivno u izjavi za Dalmacija Danas.

"Rađena je pješačka staza od nadvožnjaka Sirobuja do Puta Orišca u Stobreču kroz šumicu, i izgrađene su stepenice koje se spuštaju do Puta Orišca. Sada se grade stepenice koje povezuju nadvožnjak Sirobuja sa pješačkom stazom. Da bi se oni povezali, treba izraditi betonske stepenice i to se vidi iz projekta. Dakle, nije projekat 'u ništa', nego se radi o izgradnji betonskog stubišta koje povezuju već izgrađenu pješačku stazu", kazao je za Dalmaciju Danas Gire.

"Ovo nije projekt 'u ništa'"

Projekt je u dogovoru s kotarom, te označava zadnju fazu izgradnje betonske staze. Projekt je započet prije tri godine i radio se u dvije faze, te je prva završena izgradnjom pješačke staze, a sada slijedi njeno povezivanje.

"Iznad nadvožnjaka Sirobuja, gdje počinje staza, je uzbrdica koju treba savladati betonskim stepenicama. Isto tako, kada se dođe nadomak Puta Orišca, pošto je velika visinska razlika, treba napraviti stepenice da se spusti sa pješačke staze u Put Orišca. Ove dvoje stepenice se rade zbog denivelacije terena sa sjeverne strane gdje je Sirobuja i s južne strane gdje je Stobreč", objasnio je.

"Čupiću bi preporučio da prije nego izlazi u javnost i nešto kritizira, neka se prvo raspita u Gradu ili u Kotaru o čemu se radi. Meni ne trebaju nikakvi dušebrižnici koji nemaju veze ni sa čim, te neka se prije objave u javnosti prvo interesira o kakvim se projektima radi. Ovo nije projekt 'u ništa'", poručio je.

"Očito Čupić probleme moga posla prepoznaje bolje nego sam ja, ili što bi se reklo 'besposlen pop i jariće krsti'", kazao je Gire.