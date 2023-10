ČUDO IZ DEVETEROČLANE SPLITSKE OBITELJI Šestero braće i sestara Uglešić trenira u taekwondo klubu Marjan, a čak tri sestre su prezentativke i zajedno imaju šest svjetskih i europskih medalja

Taekwondo klub Marjan u svojim redovima ima vjerojatno dosta priča koje su za Guinnessovu knjigu rekorda, a jedna od njih je svakako nevjerojatan podatak o šest članova iz iste obitelji koji treniraju isti sport u istom klubu.

Bila bi to priča o sportskoj obitelji Uglešić koja broji sedmero djece plus oca i majku koji su također u sportu. No, ovog puta nećemo ispričati tu priču jer ju je rezervirao kolega iz jedne sportske rubrike, ali ćemo Vam donijeti priču o sestrama Uglešić.

Ovog puta se ne radi o blizankama nego o tri sestre, Petri, Klari i Mariji koje su sve tri u ovoj godini reprezentativke Hrvatske, a posljednje dvije godine osvojile su pet svjetskih i europskih medalja. Iako smo navikli na uspjehe sportaša Marjana koji su tu od vrtićkog uzrasta i koji su prve sportske korake napravili u Marjanu, ove tri sestre prve su korake napravile u jednom drugom klubu, ali su se već kao kadetkinje odlučile za korak dalje u karijeri kako bi do kraja ostvarile svoj sportski potencijal.

"U početku je bilo teško jer smo tamo stekli prijatelje, no s vremenom"

- - Počele smo trenirati prije devet godina, svidila nam se demonstracija u školi i odučile smo ostati u taekwondou. U trenutku kad smo vidjele da napredujemo i da ostvarujemo dobre rezultate poželjele smo preći u Marjan koji nam je sigurno mogao ponuditi daljnji iskorak i napredak u karijeri. Trener Šišo je možda odigrao ključnu ulogu, ali kompletan trenerski tim i raznovrsni sparing partneri su bili presudni u odabiru sredine. U početku je bilo teško jer smo tamo stekli prijatelje no s vremenom je postalo super i sad smo presretne i osjećamo se zaista super u klubu. Dobile smo sve uvjete koje smo mogle samo sanjati i napredak se vrlo brzo pokazao i kroz rezultate – ubacivale su se Marija, Klara i Petra kroz razgovor.

Sestre Uglešić dolaze iz sportske obitelji, otac i majka su treneri, braća i sestre su također u sportu, a u kući je uvijek veselo sa sedmero braće i sestara.

"Mama i tata su u sportu, sigurno da je to dosta utjecalo i na nas"

- - Mama i tata su u sportu, sigurno da je to dosta utjecalo i na nas. Htjeli su da se bavimo sportom i vjerojatno ni oni nisu znali da će to na kraju biti ovako ozbiljno, ali veseli nas njihova podrška. U klubu su još braća i sestre. Brigita, Nikola i Marko i nadam se da će i oni nastavit trenirati i zadržat se u klubu i jednog dana i oni ostvarivat rezultate. A kući nikad nije dosadno, uvijek je neki smijeh i zezancija – dodala je Marija.

Tri sestre u istom sportu i istom klubu, tri reprezentativke Hrvatske. Petra je svjetska kadetska prvakinja u ovoj godini, Klara je brončana na svijetu. Zajedno imaju već šest medalja sa svjetskih i europskih prvenstava. Klara i Petra za dva tjedna kreću na europsko prvenstvo u Beograd gdje brane prošlogodišnje medalje s Malte dok će Marija u prosincu put europskog prvenstva za mlađe seniorke iako je još uvijek debelo juniorka i ima tek 15 godina.

- Nadam se da će sve dobro proći na europskom za mlađe seniore, juniorka sam još ovu i sljdeću godinu i vjerujem da će mi ovo prvenstvo biti samo podstreh za sve što dolazi – rekla je Marija.

- Nakon odličja na svjetskom želimo potvrdu dobre forme i na europskom prvenstvu, želja je otići do samog kraja i osvojiti u istoj godini naslove i svjetske i europske prvakinje – dobacila je Petra Uglešić.

Mnogi će reći kako vrhunski sport sa sobom nosi puno odricanja, kako su sportaši stalno na relaciji dvorana-škola-dvorana i da nemaju vremena za druženja van sporta. U jednu ruku su, gledamo li sestre Uglešić, u pravu jer njih tri su uvijek u dvorani i na svaki trening dolaze pola sata do sat ranije kako bi se zagrijale, istegnila i slično.

- U nekim trenucima nam nedostaju sve te male stvari koje mogu raditi naši vršnjaci, ali s druge strane kroz sport proputuješ cijeli svijet, upoznaješ ljude, stekneš prijatelje. Smatram da će se sva odricanja jednog dana isplatit i da su sadašnje medalje dobar pokazatelj da idemo dobrim smjerom i da smo dobro odlučile u životu. Vjerujem da je ovo tek početak – rekla je za kraj Klara Uglešić.

