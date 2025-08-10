Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti

Yassine Benrahou je pogotkom iz kaznenog udarca doveo Hajduk u vodstvo protiv Gorice u sklopu 2. kola SuperSport HNL-a.

Splićani su bolje otvorili drugo poluvrijeme, krenuli su po pogodak, a u 49. minuti Filip Krovinović je zapucao na gostujuća vrata, odbilo se to na nogu Bambe koji puca, a nakon čega Elvir Duraković radi zakašnjeli prekršaj na krilnom napadaču.

Sudac Dario Bel na poziv VAR sobe je pregledao spornu situaciju, a onda pokazao na bijelu točku i izvukao crveni karton za Durakovića!

Zvuči posve nevjerojatno, ali u drugom kolu SHNL-a pokazano je čak pet crvenih kartona, odnosno na svakoj utakmici kola po jedan crveni karton. To se nikad ranije dogodilo u povijesti SHNL-a, barem otkad se igra liga deset, piše Gol.hr.