CRVENI NOSOVI radošću i čarolijom ispunili otok Brač!

CRVENI NOSOVI proteklog su tjedna po prvi put posjetili otok Brač i dvodnevnim izvedbama oduševili djecu, starije i prisutne mještane.

Crvenonosni posjet Braču započeo je dvjema izvedbama glazbene interaktivne predstave Karavan orkestar, posebno prilagođene djeci s teškoćama, kojoj su prisustvovali korisnici udruge Brački pupoljci. Tijekom izvedbe, klaunese CRVENIH NOSOVA pažljivo su osluškivale potrebe okupljene djece i ostavile im prostor za reakciju, u kojem god obliku ona došla. Pozoran, individualan pristup svakom djetetu otključao je osmijehe koji će se dugo pamtiti.

Svoje oduševljenje Karavan orkestrom podijelila je predsjednica udruge Brački pupoljici Mirjana Nižetić, koja je i majka djeteta s teškoćama: "Kao roditelja, iznenadilo me je vidjeti predstavu u potpunosti prilagođenu djeci s teškoćama. Radnja je jednostavna, predstavljena djeci ponajprije ritmom, plesom, pjesmom i gestom, pa tek onda jednostavnim rječnikom da ga mogu razumjeti i najmlađi. Posebnom pjesmicom klaunese su se obratile svakom djetetu poimenice, dali mu na važnosti i tako razvukli osmjeh na lice i onima za koje se čini da ne doživljavaju previše svijet oko sebe. Djeca su uživala slijediti izmjenu ritma, glasa i pokreta, a i mi odrasli sa zanimanjem smo pratili ovu nesvakidašnju predstavu koja je na nas ostavila snažan dojam. Zahvalni smo na prilici da se veselimo sa svojom djecom. Srca nam se smiju", poručila je predsjednica udruge Brački pupoljci.

U istom danu klaunese su održale i radionicu humora koja je izvorno bila namijenjena volonterima bračkog Crvenog križa, no kako dobre vijesti brzo putuju, okupila je brojne koji se bave pomagačkim zanimanjima. Okupljeni polaznici na radionici su kroz igru i vježbu naučili kako praktično primijeniti humor u svom svakodnevnom radu i djelovanju i iskoristiti ga kako bi se bolje povezali sa svojim korisnicima.

Idući dan CRVENI NOSOVI posjetili su Dom za starije osobe u Supetru i unijeli pregršt emocija, radosti, spontanosti i veselja u svakodnevicu korisnika starije životne dobi. Humorom i glazbom, klaunese su svakom korisniku dale priliku da se uključi na način na koji želi i može, a uz glavnu izvedbu posjetile su i stacionarni dio doma. Tek pokojom riječju i notom, nenametljivo su otvarale vrata i srca, šireći radost sobama i hodnicima Doma, dok veselje nije preuzelo svaki pa i najmanji kutak.

Dojam o dvodnevnom gostovanju CRVENIH NOSOVA podijelio je i ravnatelj DCK Brač Mate Mladina: "Želim prije svega zahvaliti predivnim klaunesama i CRVENIM NOSOVIMA na dolasku na Brač kako bi ovo blagdansko vrijeme učinili ljepšim i veselijim za one kojima je to najpotrebnije. U svim svojim izvedbama i radionicama, klaunese su dale cijelu sebe okupljenima, svakom malom bračkom pupoljku, korisnicima Doma i svima s kojima su se susreli. Bilo je to zaista nestvarno iskustvo; jednostavno i iskreno, a opet neobjašnjivo! Svima želim priliku da to dožive i spoznaju. Želim da čarolija koju su CRVENI NOSOVI donijeli na naš otok traje i širi se dalje!", poručio je ravnatelj DCK Brač Mate Mladina.

CRVENI NOSOVI već 13 godina donose osmijeh i bude životnu radost onima kojima je to najpotrebnije. Postanite i vi dio crvenonosne priče! Donirajte i pomozite širiti veselje: https://www.crveninosovi.hr/#donate.