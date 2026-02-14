Close Menu

Crvene ruže za prolaznice: HDZ-ovci iznenadili Splićanke

Valentinovo na splitskoj tržnici

Povodom Valentinova članovi splitskog HDZ-a danas su dijelili crvene ruže prolaznicama i građanima, uz čestitke i prigodne želje.

Akciju su na društvenim mrežama popratili i dužnosnici stranke. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina objavio je kako su jutro proveli „sa Splićankama i Splićanima uz osmijehe, tople riječi i male znakove pažnje, koji ovaj dan čine posebnijim“.

Slično je poručio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, istaknuvši: „Neka vas na Valentinovo, ali i svakoga dana, vode mali znakovi pažnje, poštovanje i ljubav prema onima koji su vam najvažniji.“

