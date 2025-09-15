CROYA 2025: Megajahte su zvijezde, ali posada je srce cijelog spektakla

Iako je CROYA zatvoren tip B2B eventa, priče koje se tamo stvaraju tiču se svih ljudi. Naime, ono što će charter brokere iz cijelog svijeta uvjeriti da se odluče baš za Hrvatsku nisu samo blistave jahte - nego upravo posada: „chefovi”, stjuardese, stjuardi, mornari, čije se vještine ocjenjuju u nizu uzbudljivih natjecanja.

Tko oduševljava charter brokere? Posada!

Na sajmu se neće gledati samo ljepota i luksuz brodova - pravi šou počinje kad na scenu stupi posada koja tijekom sajma kroz različita natjecanja ima ozbiljnu priliku pokazati i dokazati svoje znanje i vještine. Natjecanja su koliko zabavna, toliko i ozbiljna prilika za posadu i jahte da se istaknu među velikom konkurencijom.

Veliku pažnju uvijek privuče Chef’s Competition, gdje „chefovi” u nekoliko sati moraju pokazati svoju vještinu u tome da i na moru mogu stvarati kulinarska remek-djela.

„I ove godine zaista imamo izvanredan žiri za CROYA Chefs’ Competition,“ rekla je Maja Ban iz organizacijskog odbora i dodala kako se vesele povratku chefa Ante Tonija Bjelančića - Bjelka, vlasnika konobe Gastro mare u uvali Kobaš u Stonu, koji je poznat po autentičnoj kuhinji, svježem ulovu i vlastitoj proizvodnji maslinovog ulja: „Bjelko je pravi čuvar tradicije i netko tko savršeno predstavlja Pelješac,“ zaključila je Maja Ban.

Istaknula je i dolazak chefa Rudolfa Štefana, vlasnika Konobe Pelegrini u Šibeniku, koja već godinama nosi Michelinovu zvjezdicu:

„Chef Štefan je ambasador hrvatske gastronomije i jedan od onih koji je Šibenik stavio na svjetsku kulinarsku mapu,“ naglasila je.

Na listi sudaca je i mladi i ambiciozni splitski chef Karlo Kaleb iz Kruga. Restoran je nedavno nagrađen Michelinovom zvjezdicom, a Karlo je i dobitnik titule “Great Chef of Tomorrow” po izboru Gault&Millau: „Njegovo iskustvo kao superyacht chefa daje posebnu težinu ovom natjecanju,“ napomenula je Maja Ban.

No, nije sve u hrani - estetika i doživljaj imaju jednako važnu ulogu. Zato se pažljivo prate i natjecanja u dekoriranju stolova, gdje se od jednostavne palube stvaraju prave male pozornice za nezaboravne večere. Svojih 5 minuta doživjet će i stručnjaci miksologije: natjecanja u pripremi koktela kroz koje se uvijek otkriju nova imena s talentom da u čaši spoje maštu, okus i stil.

Poseban šarm i važnost donosi i suradnja s američkom udrugom CYBA, koja u Split dovodi svoje natjecanje u dizajnu aromatizirane vode - naizgled sitnica, ali u svijetu superjahti ništa nije prepušteno slučaju pa čak ni obična čaša vode. Naglasak ovog natjecanja je na održivosti jer se u natjecanju koristi voda filtrirana i pročišćena na brodu, pri čemu se koriste isključivo staklene čaše, nema jednokratne plastike, čime se elegancija doživljaja spaja s brigom za okoliš.

Upravo kroz ovakve izazove charter brokeri najbolje upoznaju posadu - jer, na kraju dana, nisu brodovi ti koji osvajaju klijente, nego ljudi i njihova sposobnost da svaki detalj pretvore u iskustvo za pamćenje.

Megajahte - mamac za maštu

Ipak, ne treba zaboraviti ni glavne zvijezde - megajahte, odnosno luksuzna motorna plovila koja izazivaju divljenje gdje god se pojave. Upravo one ove godine čine središnji dio flote i predstavljaju poseban magnet za charter brokere i goste.

No, uz njih će u Split stići i niz drugih impresivnih plovila s posadom - od motornih jedrenjaka i guleta do katamarana - čime CROYA potvrđuje da Hrvatska može ponuditi raznolik i atraktivan charter portfelj.

Hrvatska na karti svjetskog yachtinga

Sajam se održava u sklopu Splitskog festivala jedrenja, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH. Partneri u realizaciji ovogodišnje CROYA-e su Grad Split, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, ACI Marina Split i Hrvatska gospodarska komora.

Ono što CROYA-u čini posebnom jest da se upravo u Splitu, na samom kraju ljeta, stvaraju nova poznanstva, poslovne suradnje i priče koje će oblikovati charter sezonu idućih godina.

Kako kaže Maja Ban iz sajamskog odbora organizacije CRO.Y.A.-e:

“CROYA Charter Show nije samo izlog jahti - to je mjesto gdje članovi posada kroz svoje vještine, znanje i osobnost, predstavljaju ne samo sebe i svoje brodove, već aktivno doprinose pozicioniranju Hrvatske uz bok najjačim svjetskim charter destinacijama. Ono što se doživi na sajmu motivira charter brokere da svojim klijentima nude upravo Hrvatsku i jahte bazirane ovdje.”

Dok iščekujemo nova natjecanja, donosimo djelić atmosfere kroz bogatu fotogaleriju zabilježenu tijekom prošlogodišnjih natjecanja.