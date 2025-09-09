CROYA 2025: Hrvatska u središtu svjetske charter scene!

Kraj ljetne sezone u Splitu će i ovoga puta proteći kao centralni meet up charter brokerima, yachting agentima i profesionalcima iz yachting industrije iz cijelog svijeta, na kojem će predstaviti svoje iskustvo i znanje u charter uslugama i stvarati snažne poveznice s klijentima iz inozemstva.

Svoje sudjelovanje već su potvrdili i brojni izlagači čiji su asortiman i područje djelovanja usko povezani s yachting industrijom, te preko 160 charter brokera koji stižu iz čak 16 zemalja svijeta. Uzmemo li u obzir da se ove godine sajam proširio i na dio prostora splitske ACI Marine - opravdano je tvrditi kako interes za CROYA-om, samo raste.

“Izuzetno nas veseli što drugo izdanje CROYA Yacht Charter Showa već sada nadmašuje očekivanja – s više od 45 registriranih jahti s posadom, s tim da nove prijave još uvijek stižu, potvrđuje se snažan rast hrvatskog tržišta luksuznih jahti i superjahti.“, otkrila nam je Barbara Grgurević Škoda, članica sajamskog odbora CRO.Y.A-e, udruge koja stoji iza cjelokupnog eventa.

Posjetitelje ovogodišnje CROYA-e uistinu očekuje impresivna flota, predstavljanje najluksuznijih jahti, motornih jedrenjaka, guleta i katamarana s posadom. Naći će se tu i uzbudljiva kulinarska natjecanja chefova na temu „The Croatian Nonas“, ocjenjivat će se i vještina dekoriranja stolova, priprema koktela i aromatizirane vode. Uz ekskluzivne večernje zabave i druženja u samom srcu grada, te studijska putovanja koja će uslijediti odmah nakon sajma, CROYA Yacht Charter Show nudi charter brokerima priliku da bolje upoznaju Split i dalmatinsku obalu, otkriju naše destinacije, kulturu i gastronomiju te iz prve ruke dožive Jadran, kako bi svojim klijentima mogli još uvjerljivije predstaviti i ponuditi charter u Hrvatskoj.

“Upravo ovakav događaj bio je prijeko potreban da Hrvatska još snažnije potvrdi svoj status i dodatno se pozicionira na karti vodećih mediteranskih superjahting destinacija.”, potvrdila je Grgurević Škoda, dodajući kako CROYA predstavlja mjesto gdje se kroz networking stvaraju međunarodni poslovni kontakti i dugoročne suradnje, pri čemu Hrvatska i CROYA mogu stajati uz bok najvećim i najatraktivnijim B2B charter sajmovima poput MYBA-e u Italiji, MEDYS-a u Grčkoj i TYBA-e u Turskoj.

CROYA Yacht Charter Show održava se u sklopu Splitskog festivala jedrenja, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH. Partneri u realizaciji ovogodišnje CROYA-e su Hrvatska turistička zajednica, Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, ACI Marina Split i Hrvatska gospodarska komora.

U iščekivanju novog izdanja CROYA Yacht Charter Showa, donosimo nekoliko fotografija koje su nakon prošlogodišnjeg prvog održavanja obišle svijet i predstavile ne samo Split, nego i cijelu Hrvatsku.