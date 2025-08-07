Cro Cop ga je dvaput pobijedio. Sad tvrdi da bi pregazio Usika: "To je činjenica"

Jarrell Miller (37), američki boksački teškaš poznat po raznim upečatljivim izjavama i aferama s dopingom, ponovno je privukao pažnju tvrdnjom da bi mogao pobijediti Oleksandra Usika, aktualnog svjetskog prvaka. Miller je karijeru započeo kao kickboksač, no nakon niza padova na doping testovima okrenuo se boksu, gdje su se problemi s dopinškim prekršajima nastavili. Ipak, trenutno je izvan suspenzija i spreman za nove mečeve.

Posljednji put je nastupio u kolovozu prošle godine, kada je neočekivano izborio remi protiv Andyja Ruiza, a taj meč bio je njegov povratak nakon poraza od Daniela Duboisa. Na pobjedu čeka još od ožujka 2023. godine, kada je nokautirao Lucasa Brownea.

Iako više nije među najboljim teškašima svijeta, Miller je i dalje pun samopouzdanja. U razgovoru za "The Ring" rekao je: "Činjenica je da mogu poraziti Usika." Zatim je dodao: "Ako bih odradio kvalitetan trening kamp, znam da ga mogu poraziti. Pregazio bih ga. Usik ima problem s tipovima koji spuste bradu, zauzmu gard i spremni su potući se do krajnjih granica."

Borio se i s Cro Copom

Miller se u kickboksačkoj karijeri dva puta borio s Mirkom Cro Copom. Prvi put su se susreli u ožujku 2013. godine na turniru K-1 World Grand Prix FINAL u Zagrebu, gdje je Cro Cop pobijedio Millera jednoglasnom odlukom sudaca, nanijevši mu prvi profesionalni poraz u karijeri.

Miller je bio bijesan zbog te odluke, smatrajući je kontroverznom, pa je godinu dana kasnije održan revanš na GLORY 17 priredbi u Los Angelesu, gdje je Cro Cop ponovno pobijedio Millera jednoglasnom odlukom sudaca, piše Index.