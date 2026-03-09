CRNE BROJKE U samo jednom dijelu Dalmacije u tjedan dana 12 prometnih nesreća: Petero ozlijeđenih, najčešći uzrok neprilagođena brzina

Na području Šibensko-kninske županije od 2. do 8. ožujka zabilježeno je ukupno 12 prometnih nesreća, od čega četiri s ozlijeđenim osobama i osam s materijalnom štetom. U tim nesrećama četiri osobe zadobile su lakše, a jedna teže tjelesne ozljede.

Najviše nesreća na području Šibenika

Najveći broj prometnih nesreća, njih devet, evidentiran je na području Šibenika. Od toga su dvije nesreće bile s ozlijeđenim osobama, dok ih je sedam završilo samo s materijalnom štetom. U šibenskim nesrećama jedna osoba lakše je, a jedna teže ozlijeđena. Na području Knina dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, u kojoj je jedna osoba zadobila lakše ozljede. Na području Drniša zabilježene su dvije prometne nesreće. Jedna je bila s ozlijeđenim osobama, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene, dok je druga uzrokovala materijalnu štetu.

Analiza uzroka prometnih nesreća pokazuje kako je najčešći razlog neprilagođena brzina kretanja vozila, koja je zabilježena u čak 11 slučajeva. U jednom slučaju uzrok je bilo nepoštivanje prednosti prolaska. Podaci o vremenu događanja nesreća pokazuju da su se najčešće događale u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Tako ih je pet evidentirano između 8 i 10 sati, još pet između 10 i 15 sati, dok su dvije zabilježene u razdoblju od 12 do 14 sati.

Najrizičniji dani bili su srijeda i četvrtak

Prema danima u tjednu, prometne nesreće najčešće su se događale srijedom i četvrtkom, kada ih je zabilježeno pet, dok su dvije nesreće evidentirane u subotu.

U istom razdoblju policija je protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzela ukupno 205 mjera. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, čak 120. Zabilježeno je i 30 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 20 prekršaja zbog vožnje u zabranjenom smjeru, 20 zbog nepropisnog uključivanja i isključivanja iz prometa, 11 zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te pet zbog tehničke neispravnosti vozila.

Uz to, iz prometa je isključeno 10 vozača i četiri vozila.