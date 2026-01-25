Crna noć na cestama: Dvije osobe poginule u prometnim nesrećama

Dvije osobe su preminule u prometnim nesrećama koje su dogodile noćas.

U 4 ujutro došlo je do prometne prometne nesreće u tunelu Hrasten na autocesti A6 u smjeru Rijeke. Jedna osoba smrtno stradala, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u KBC Rijeka.

Nesreća se dogodila u ponoć i 20 minuta na cesti između naselja Mačkovca i Žiškovca, kod plinske stanice Slemenice. Ondje je vozilo sletjelo s kolnika, prevrnulo se na krov, a vozač je poginuo, piše Dnevnik.hr.